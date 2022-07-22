سياسة
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أنقرة تدين إغلاق اليونان 4 مدارس للأقلية التركية في تراقيا الغربية
أعربت الخارجية التركية، الجمعة، عن إدانتها لقرار اليونان إغلاق 4 مدارس ابتدائية تابعة للأقلية التركية، في منطقة تراقيا الغربية شمال شرقي اليونان.
أنقرة تدين إغلاق اليونان 4 مدارس للأقلية التركية في تراقيا الغربية
  أنقرة تدين إغلاق اليونان 4 مدارس للأقلية التركية في تراقيا الغربية   / AA
22 يوليو 2022

أدان متحدث وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، قرار السلطات اليونانية إغلاق 4 مدارس ابتدائية للأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث خلال رده على سؤال صحفي بشأن قرار إغلاق اليونان 4 مدارس للأقلية التركية في السنة الدراسية 2022 ـ 2023.

واعتبر بيلغيتش القرار انتهاكاً لاتفاقية لوزان للسلام، التي تنص على حق الأقليات في إنشاء مدارسهم وإدارتها.

وأشار إلى أن قرار إغلاق المدارس يعكس ما يتعرض له أبناء جلدته الأتراك منذ سنوات في اليونان من تفرقة وسياسات قمعية على مختلف الأصعدة.

وقال: "ستواصل تركيا في اللقاءات الثنائية وفي المنابر الدولية دعم كفاح الأقليات لنيل حقوقها".

وتراقيا الغربية الواقعة شمال شرقي اليونان قرب الحدود مع تركيا، تعد موطناً لأقلية تركية عريقة يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة.

تجدر الإشارة إلى أن اليونان تعتبر أتراك تراقيا الغربية أقلية دينية وليست عرقية، وعادة ما يواجهون سياسات تمييز من السلطات اليونانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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