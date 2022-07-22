أعلنت الحكومة المغربية، الجمعة، رصد 290 مليون درهم (نحو 29 مليون دولار) لدعم سكان القرى المتضررة من الحرائق التي طالت 5 محافظات شمالي البلاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، على هامش ترؤسه توقيع اتفاقية الإطار بالعاصمة الرباط.

وقال أخنوش، إن البرنامج المستعجل الذي رصدته الحكومة سيخصص لـ"دعم البنايات (المؤسسات) التي لحقت بها الأضرار، وإعادة إحياء الغابات، وإنعاش النشاط الفلاحي بالقرب من الغابات المتضررة".

وأضاف أن "الإمكانات اللوجستية والجهود الجبارة مكنت من الحد من خطورة الآفة البيئية، التي عرفتها 6 مناطق من جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وجهة فاس مكناس في آن واحد".

وتابع أن الحرائق كانت تهدد "120 ألف هكتار من الغابات والنشاط الفلاحي"، وأشاد بجهود فرق الإنقاذ وأن بلاده تحظى بـ "إمكانات لوجستية مهمة لإخماد النيران تتمثل في الطائرات المتخصصة في السيطرة على الحرائق".

في السياق، قالت رئاسة الحكومة في بيان إن وزراء يمثلون عدة قطاعات معنية وقعوا اتفاقية إطار "لدعم السكان المتضررين من حرائق الغابات"، تتضمن "إعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالى 9330 هكتاراً".

وكانت السلطات قد أعلنت مطلع الأسبوع السيطرة على الحرائق التي اندلعت لبضعة أيام في عدة غابات شمال المملكة، بعدما "ألحقت أضراراً بنحو 10560 هكتاراً"، وفق ما أوضح بيان الحكومة الجمعة.

وتتضمن الخطة المعلنة أيضاً دعم المباني التي لحقت بها أضرار، وإعادة إحياء الأنشطة الزراعية وتربية الماشية والنحل في المناطق القريبة.

وأتت نيران الحرائق التي عرفتها محافظات العرائش ووزان وشفشاون وتطوان وتازة والحسيمة الأسبوع الماضي على 10 آلاف و560 هكتاراً من الغابات، وشردت سكان عدد من البلدات وأحرقت منازلهم، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من السيطرة عليها بشكل تام خلال اليومين الماضيين.

وسنوياً، يتعرض المغرب لحرائق في الغابات التي تغطي نحو 12% من مساحة البلاد، وشهد نحو 165 حريقاً من منذ بداية 2022، وحتى 13 يوليو/تموز الجاري.