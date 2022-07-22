سياسة
3 دقيقة قراءة
سياسي عراقي: تركيا أبدت استعدادها للتعاون بشأن التحقيق في قصف دهوك
قال محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي إن تركيا أعربت عن استعدادها للتعاون في التحقيق بقصف دهوك، داعياً الحكومة العراقية إلى التحقيق في القصف لإزالة اللبس.
سياسي عراقي: تركيا أبدت استعدادها للتعاون بشأن التحقيق في قصف دهوك
  سياسي عراقي: تركيا أبدت استعدادها للتعاون في التحقيق بقصف دهوك   / AA
22 يوليو 2022

دعا سياسي عراقي، الجمعة، حكومة بلاده إلى التحقيق في قصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمال البلاد، مضيفاً أن تركيا "أعربت عن استعدادها للتعاون" فيه.

جاء ذلك في تدوينة نشرها محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، عبر فيسبوك، تعليقاً على أعمال شهدتها العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى خلال اليومين الماضيين ضد مصالح تركية.

وقال النجيفي، إن "العراقيين وحدهم من يتضرر بالاعتداء على المصالح التركية في العراق".

وأضاف أن تركيا "نفت رسمياً مسؤوليتها عن القصف الذي استهدف منتجعاً سياحياً في دهوك، وأنها (تركيا) طالبت بتحقيق رسمي وأعلنت استعدادها للتعاون في هذا التحقيق".

وأردف أن تركيا "واثقة من نتائج التحقيق، وإلا فهي لم تكن لتضع نفسها بموضع الحرج أمام العالم وأمام المعارضة".

ولفت إلى أن "أمراً كهذا يفترض أن تستغله الحكومة العراقية بالإسراع بإجراء تحقيق علني وواضح لإزالة اللبس".

وعلق النجيفي على أعمال تخريب استهدفت مكاتب منح التأشيرات وبعض المصالح التركية الأخرى قائلاً، إن "هذه المكاتب هي لخدمة العراقيين، وإذا تضررت هي أو الشركات التركية، فإنها ستطالب قانونياً بالتعويض عن كل ضرر يصيبها".

وتحدث عن أنه "منذ يومين وهو يراقب كيفية التلاعب بعقول العراقيين وتوجيه الرأي العام خارج المنطق السليم"، في إشارة إلى الحملات الإعلامية المنظمة الموجهة ضد تركيا في وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، وفق محللين تواصلت معهم الأناضول.

ووصف النجيفي "علاقة العراق مع كل جيرانه بأنها غير مستقرة عدا علاقته مع إيران، في حين أن كل جيران العراق لديهم علاقات مستقرة مع جميع دول العالم، بما فيهم تركيا التي لها علاقات مستقرة ومتطورة مع جميع دول العالم".

وتساءل عن "الوقت الذي يحتاجه العراق لإصلاح ما أفسده الغوغائيون في اليومين الماضيين".

وأدانت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، الهجوم الذي أسفر عن مقتل 8 عراقيين وإصابة 23 آخرين بجروح، وأكدت أن أنقرة ضد أي هجوم يستهدف المدنيين، وذلك رداً على مزاعم استهداف تركيا للمدنيين شمالي العراق.

وشددت الخارجية التركية، على أن مثل هذه الهجمات التي مصدرها تنظيم PKK الإرهابي، تستهدف موقف أنقرة المحق والحازم في مكافحة الإرهاب.

ودعت الوزارة العراق إلى عدم الإدلاء بتصريحات تحت تأثير خطابات ودعاية التنظيم الغادر، والتعاون للكشف عن الجناة الحقيقيين في هذه الحادثة المأساوية.

من جانبها، أكدت مصادر أمنية تركية، أن الهجوم نفذه إرهابيو تنظيم PKK.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us