سياسة
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بعد رفع حالة القوة القاهرة.. ليبيا تستعد لإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عزمها إعادة إنتاج النفط بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً، في غضون أسبوعين. وفي تصريح سابق قالت وزارة النفط إن إنتاج النفط يزيد حالياً عن 800 ألف برميل يومياً لكنه سيصل إلى مليون و200 ألف برميل مطلع الشهر القادم.
بعد رفع حالة القوة القاهرة.. ليبيا تستعد لإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً
تهدف المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعادة إنتاج النفط بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين / Reuters
23 يوليو 2022

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان في ساعة مبكرة من صباح السبت إنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً في غضون أسبوعين.

وأضافت المؤسسة أن الإنتاج الحالي من النفط يبلغ 860 ألف برميل يومياً مقابل 560 ألف برميل يومياً قبل استئناف الإنتاج.

واستأنفت ليبيا إنتاجها من النفط الخام في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط الأسبوع الماضي.

وأدى حصار الجماعات المتحالفة مع قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر لمنشآت النفط إلى وقف الإنتاج وقطع التمويل عن حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

لكن الدبيبة عين الأسبوع الماضي رئيساً جديداً للمؤسسة الوطنية للنفط، قيل إنه حليف لحفتر، مما أدى إلى إنهاء سريع للحصار.

وقال البيان: "تسعى المؤسسة جاهدة لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة مليون ومئتي ألف برميل يومياً خلال أسبوعين".

وكانت وزارة النفط الليبية ذكرت في وقت سابق أن إنتاج النفط الخام يزيد عن 800 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي وأنه بحلول مطلع الشهر القادم سيصل إلى مليون و200 ألف برميل يومياً.

وكانت صادرات البلاد من الخام بلغت في أوقات من العام الماضي نحو مليون و200 ألف برميل يومياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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