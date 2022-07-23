سياسة
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تعليقاً على اتفاق الحبوب.. نائب فرنسي يقول: وزن تركيا اليوم أكثر من فرنسا
أشاد برلماني أوروبي بالجهود التي بذلتها تركيا في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لتصدير الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية. واعتبر أن في ذلك إشارة لأهمية الدور المحوري الذي تلعبه تركيا على الساحة الدولية.
تعليقاً على اتفاق الحبوب.. نائب فرنسي يقول: وزن تركيا اليوم أكثر من فرنسا
برلماني أوروبي يشيد بدور أردوغان في توقيع "اتفاقية الحبوب" / AA
23 يوليو 2022

أشاد النائب بالبرلمان الأوروبي جيل ليبرتون بالجهود التي بذلتها تركيا ودور الوساطة الذي لعبته، في توقيع الاتفاقية الأولى بين روسيا وأوكرانيا، لتأمين تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة من مواني البحر الأسود.

وقال ليبرتون في تغريدة على تويتر: "ستتيح اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية تجنب المجاعات في إفريقيا."

وأضاف قائلاً: " مع الأمم المتحدة، للأسف أردوغان، وليس ماكرون، هو الذي تفاوض بشأن هذه الاتفاقية".

وتابع في السياق ذاته: "وزن تركيا اليوم أكثر من فرنسا".

وبدورها رحب عديد من الدول، أيضاً، بجهود تركيا الدبلوماسية في سبيل التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف بغية إزالة العقبات أمام شحنات الحبوب الأوكرانية.

كما اعتبر مسؤولون غربيون أن "اتفاقية إسطنبول" خطوة في الاتجاه الصحيح" لحل المشكلات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تركت الملايين عرضة لخطر الجوع.

وجرت في إسطنبول، الجمعة، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية"، برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ووقع الوثيقة وزيرا دفاع تركيا خلوصي أقار، وروسيا سيرغي شويغو، ووزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف.

وحضر مراسم التوقيع عن الجانب التركي وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الوفد التركي في الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عثمان أشكين باك، وعدد من ممثلي البلدان الأخرى المعنية.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

ويعاني كثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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