أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة عن تقديره لجهود تركيا والأمم المتحدة في توقيع اتفاقية شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

جاء ذلك في بيان أصدره بلينكن بمناسبة توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية"، بين تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة، برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول الجمعة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا وروسيا تعهدت بالالتزام بخطة مواصلة صادرات أوكرانيا عبر البحر الأسود وإيصال ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى جميع أنحاء العالم.

وقال بلينكن إن "الولايات المتحدة ترحب بهذا الاتفاق وتثني على الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش والرئيس التركي أردوغان لجهودهما الدبلوماسية الحازمة للتوسط في هذه المفاوضات".

ودعا المجتمع الدولي إلى تحميل روسيا مسؤولية تنفيذ الاتفاقية وإنهاء حصارها لمواني أوكرانيا.

ويأتي بيان بلينكن بالتزامن مع تصريح مشابه لمتحدث الأمن القومي جون كيربي، شكر خلالها الرئيس أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة على "جهودهما الدبلوماسية المستمرة للتوصل إلى هذا الاتفاق".

كذلك اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن توقيع اتفاق "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" في إسطنبول الجمعة، "خبر رائع للمجتمع الدولي".

وأشار إلى أن الاتفاق سيسمح بوصول ملايين الأطنان من الحبوب إلى مواطني دول ذوي الدخل المتدني والمتوسط، الأمر الذي يحول دون وقوع أزمة غذاء عالمية.

ووعد دراغي بدعم تركيا في الوساطة التي قامت بها مع الأمم المتحدة في توقيع الاتفاق.

بدوره، وصف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في لقاء صحفي، الاتفاق بأنه: "خبر جيد من أجل فتح قنوات الحوار".

من جهتها، رحبت وزيرة خارجية السويد آن ليندا، بالاتفاق الذي يفرج عن الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية.

وقدمت ليندا في تغريدة شكرها لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "لجهودهما في تخفيف أزمة الغذاء العالمية".

أما وزير خارجية لاتفيا إدغارس رينكيفيكس، فقال إن دور الأمم المتحدة وتركيا محل تقدير في تسهيل توقيع الاتفاق.

كما أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات صحفية، عن شكره لتركيا ورئيسها أردوغان، على المساهمات المقدمة في التوصل إلى اتفاق تصدير الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية.

والجمعة، شهدت مدينة إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية"، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووقع الوثيقة وزيرا دفاع تركيا خلوصي أقار، وروسيا سيرغي شويغو، ووزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف.

وحضر مراسم التوقيع عن الجانب التركي وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الوفد التركي في الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عثمان أشكين باك، وعدد من ممثلي البلدان الأخرى المعنية.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وتعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.