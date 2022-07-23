سياسة
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مطعم في باريس يرفض استقبال ثلاث نساء ذوات بشرة سوداء والقضاء الفرنسي يحقق
فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً بتهمة "التمييز العنصري" بشأن مطعم بالعاصمة باريس، رفض دخول ثلاث فتيات ذوات بشرة سوداء، بحجة مخالفة قواعد اللباس بالمكان. ولاقت الحادثة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي.
مطعم في باريس يرفض استقبال ثلاث نساء ذوات بشرة سوداء والقضاء الفرنسي يحقق
اتهم بالعنصرية.. مطعم في باريس يرفض استقبال ثلاث نساء سوداوات / Others
23 يوليو 2022

يُجري القضاء الفرنسي تحقيقاً بشأن مطعم قرب جادة الشانزليزيه في باريس، بتهمة التمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنسية، بعد رفضه استقبال ثلاث فتيات ذوات بشرة سوداء، حسبما أفادت النيابة العامة الجمعة.

وكانت الشابات الثلاث اللاتي صورن المشهد، حجزن طاولة مساء 16 يوليو/تموز في مطعم "مانكو" في شارع مونتين الراقي المتاخم للجادة الأشهر في العالم في الدائرة الثامنة من العاصمة الفرنسية باريس.

ورغم أنهنّ كنّ يرتدين ملابس أنيقة ويضعن مساحيق تبرّج، منعهنّ أحد حرّاس الأمن من الدخول بحجة عدم ارتدائهن ملابس السهرة، وفق ما أظهره مقطع فيديو صُوّر خلال الحادثة.

وشوهد الفيديو الذي نُشر مصحوباً بتعليق "تجربتي الأولى مع العنصرية"، أكثر من 650 ألف مرة حتى بعد ظهر الجمعة على "تيك توك".

وقالت إحدى الشابات الثلاث: "نحن نرتدي ثياب السهرة! لا بد أنها مزحة! (...) ماذا كان علينا أن نرتدي؟".

كذلك صوّرت إحداهنّ أشخاصاً من أصحاب البشرة البيضاء يدخلون المطعم بسهولة فيما يُمنع زبائن سود من الدخول بحجة مخالفة قواعد اللباس في المكان.

وتقول الشابة في الفيديو: "هذا أمر صادم، لكنه موجود بالفعل".

واعتذر المطعم في بيان نشره على إنستاغرام عن الحادثة، قائلاً إنه "يحترم ميثاق قيم ينادي بالمساواة والاحترام والتسامح والاهتمام"، ومعلناً أن "العقوبات اللازمة اتُخذت على الفور وبشكل دائم".

وقالت النيابة العامة إن التحقيق في التمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنسية في أثناء تقديم سلعة أو خدمة أوكل إلى الوحدة المتخصصة في مواجهة الانحرافات ضد الأشخاص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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