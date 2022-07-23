سياسة
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تركيا حديث العالم.. كيف وصفت الصحف الأجنبية الدور التركي في اتفاق الحبوب؟
تصدرت الوساطة التركية في التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لشحن الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، عناوين الأخبار في الصحف المحلية والأجنبية، وأشاد الجميع بالدور الذي لعبته تركيا ورئيسها أردوغان في إنجاحها.
تركيا حديث العالم.. كيف وصفت الصحف الأجنبية الدور التركي في اتفاق الحبوب؟
تركيا حديث العالم.. كيف وصفت الصحف الأجنبية الدور التركي في صفقة الحبوب؟ / AA
23 يوليو 2022

أصبحت الاتفاقية الموقعة في اسطنبول، والتي مهدت الطريق للنقل الآمن للحبوب الأوكرانية إلى العالم، من أهم بنود جدول أعمال الصحافة العالمية.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الاتفاقية كانت نتاج دبلوماسية استمرت لأشهر بين تركيا والأمم المتحدة.

وأكدت الصحيفة على النقطة المهمة التي تقف عليها تركيا. وقالت إن الصفقة تثير الآمال في إمكانية شحن مخزون الحبوب قريباً من المواني الأوكرانية، بعد أن تسببت الحرب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم ودفع عشرات الملايين من الناس إلى شفا المجاعة.

بينما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الاتفاقية يمكن أن تمنع أزمة الغذاء العالمية، وقالت إن "ملايين الأطنان من الشحن من مواني البحر الأسود المغلقة يمكن أن تمنع أزمة الغذاء العالمية".

فيما جاء في أحد العناوين الرئيسية الأكثر لفتاً للانتباه من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. فوصفت الاتفاقية بأنها نقطة تحول في الحرب، وقالت إن "الحرب ستنتهي على طاولة المفاوضات". وشددت في ذلك على جهود الأمم المتحدة وتركيا المستمرة منذ شهور.

وشاركت بدورها وكالة الصحافة الفرنسية، الاتفاق ومراسم التوقيع تحت عنوان "اللحظة الأخيرة".

وأشادت في تقرير نشرته لاحقاً، بدور تركيا والرئيس أردوغان الذي يملك علاقات جيدة مع موسكو وكييف، في المفاوضات التي تمنح الأمل في "إعادة السلام".

أما صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد قالت أن "الاختراق بمساعدة الأمم المتحدة وتركيا هو أهم حل وسط بين الدول المتحاربة منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط"

وتداولت صحف ألمانية وروسية إلى جانب عديد من الصحف الأجنبية الأخرى، الخبر بالتأكيد على أهمية الاتفاقية، ومحورية الوساطة التركية فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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