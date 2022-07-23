سياسة
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40 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية يدخلون في إضراب عن الطعام
نادي الأسير الفلسطيني يعلن دخول 40 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية في إضراب عن الطعام دعماً لمعتقلَين آخرين. وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين في سجونها لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر قابلة للتجديد بلا محاكمة.
40 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية يدخلون في إضراب عن الطعام
يأتي الإضراب بعد أن فشلت كافة المحاولات للوصول إلى حل يضمن تحقيق حرية المعتقلَين خليل عواودة ورائد ريان  / AA
23 يوليو 2022

قال نادي الأسير الفلسطيني السبت إن 40 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية بدأوا إضراباً عن الطعام دعماً لمعتقلَين دخلا في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهما الإداري.

وأضاف النادي في بيان أن الإضراب "يأتي بعد أن فشلت كافة المحاولات في الوصول إلى حل يضمن تحقيق حرية المعتقلَين خليل عواودة (40 عاما) ورائد ريان (28 عاما)".

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "75 معتقلاً سيشرعون يوم غد الأحد في إضراب مفتوح عن الطعام نصرة للأسيرين المضربين رائد ريان وخليل عواودة".

وذكر نادي الأسير أن عواودة استأنف إضراباً عن الطعام استمر 111 يوماً، بعد أن أوقفه لعدة أيام عقب فشل التوصل لاتفاق يقضي بالإفراج عنه فيما يواصل ريان إضرابا عن الطعام بدأه منذ 108 أيام.

وأضاف أن عواودة معتقل منذ 27 ديسمبر/كانون الأول، وتقرر تجديد الاعتقال الإداري أربعة أشهر بعد انتهاء أمر الاعتقال الأول الذي استمر ستة أشهر.

وعن ريان قال نادي الأسير إنه "معتقل منذ الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، وتم تجديد الأمر له للمرة الثانية لمدة ستة شهور، علماً بأنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهراً رهن الاعتقال الإداري".

ولم يصدر بعد بيان من مصلحة السجون الإسرائيلية أو الجهات ذات الصلة حول هذا الإضراب.

وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين في سجونها لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد دون محاكمة بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

وعلى مدى السنوات الماضية، أضرب معتقلون فلسطينيون عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري ونجح بعضهم في وضع حد لاحتجازهم.

وتشير إحصائيات نادي الأسير إلى أن 4650 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، من بينهم 180 طفلاً و32 امرأة. وضمن هؤلاء 650 معتقلاً إدارياً بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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