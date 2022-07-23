سياسة
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أنقرة.. وفاة المؤلف والأديب التركي راسم أوزدينورن وأردوغان يعزي
توفي راسم أوزدينورن، أحد أكبر مؤلفي الأدب التركي، عن عمر يناهز 82 عاماً، في أحد مستشفيات العاصمة التركية أنقرة، في حين عزّى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوفاته واصفاً إياه بـ"الرجل الذي ربّى الورود".
أنقرة.. وفاة المؤلف والأديب التركي راسم أوزدينورن وأردوغان يعزي
أنقرة.. وفاة المؤلف والأديب التركي راسم أوزدينورن وأردوغان يعزي / AA
23 يوليو 2022

توفي في أحد مستشفيات العاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، الكاتب والأديب التركي راسم أوزدينورن، عن عمر يناهز 82 عاماً، وذلك بعد معاناة مريرة مع المرض.

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برقية تعزية بوفاة أوزدينورن قال فيها: "علمت ببالغ الأسى بوفاة راسم أوزدينورن، أحد أعظم أساتذة أدبنا، الحائز على الجائزة الرئاسية الكبرى للثقافة والفنون".

ووصف أردوغان الراحل بـ"الرجل الذي ينشئ الورود"، معرباً عن تعازيه لأسرته وأحبائه ومتمنياً له الرحمة والمغفرة.

فيما صرح المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم قالن، أن صلاة الجنازة على أوزدينورن ستقام في مسجد أيوب سلطان بعد صلاة الظهر غداً.

راسم أوزدينورن في سطور

ولد في مدينة مرعش عام 1940.

نشط في حياته المدرسية بكتابة المقالات الأدبية.

ظهرت القصة الأولى للكاتب، وهي قصة "أكارسو"، في مجلة فارليك في الأول من يناير/كانون الثاني عام 1957.

تخرج في كلية الاقتصاد في معهد الصحافة عام 1964 وكلية الحقوق عام 1967 في جامعة إسطنبول.

كان أوزدينورن، الذي تبنى عنصر المحلية في القصة التركية، من بين مؤسسي مجلة "الأدب" عام 1969 مع نوري باكدل ومحمد عاكف إنان وإردم بايزيد وعلاء الدين أوزدينورن.

عُيّن مستشاراً لوزارة الثقافة في عام 1975، وعمل مفتشاً في 1977-1978.

أسس مجلة "مافيرا" مع جاهد ظريف أوغلو، ومحمد عاكف إنان، وإردم بايزيت، وعلاء الدين أوزدينورن في نهاية عام 1976.

في عام 1978، حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مؤسسة الثقافة الوطنية التركية في فرع الأفكار على كتابه "عالمان".

في عام 2009، حصل على جائزة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا للخدمة المتميزة.

في عام 2015، حصل على جائزة الرئاسة الكبرى للثقافة والفنون لجمهورية تركيا.

من أعماله: المرضى والأنوار (1967)، الحل (1973)، الموت الصاخب (1974)، تحطم (1977)، الباب إلى البحر (1983)، حسناً (1999)، الصدأ (2000)، المغادرة المفاجئة (2000)، الغبار (2002).

مصدر:TRT عربي
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