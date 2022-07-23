سياسة
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منظمة الصحة العالمية تعلن جدري القردة "حالة طوارئ عالمية"
أطلقت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب السبت في محاولة لاحتواء تفشي جدري القردة الذي أصاب حتى الآن حوالى 17 ألف شخص في 74 بلداً، وأعلن مديرها العام أن تفشي المرض أصبح يمثل حالة طوارئ صحية على مستوى العالم.
منظمة الصحة العالمية تعلن جدري القردة "حالة طوارئ عالمية"
جدري القرود / Others
23 يوليو 2022

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم السبت، إن تفشي جدري القردة سريع الانتشار يمثل حالة طوارئ صحية على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى تحذير للمنظمة.

ويهدف وصف منظمة الصحة العالمية لجدري القردة بأنه "حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي" إلى دق ناقوس الخطر بأن هناك حاجة إلى تعامل دولي منسق ويمكن أن يطلق التمويل والجهود العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.

وقال مصدران تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لرويترز في وقت سابق إن أعضاء لجنة من الخبراء اجتمعوا يوم الخميس لمناقشة التوصية المحتملة انقسموا بشأن القرار، لكن القرار النهائي كان للمدير العام للمنظمة.

وأعلن تيدروس عن قراره إعلان حالة الطوارئ الصحية خلال تصريح لوسائل الإعلام في جنيف، وأكد أن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء.

وقال تيدروس "على الرغم من أنني أعلن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، إلا أن هذا التفشي يتركز في الوقت الحالي بين الرجال المثليين، وبخاصة أولئك الذين لديهم شركاء متعددون".

وجرى تسجيل أكثر من 16000 حالة إصابة بجدري القردة في أكثر من 60 دولة حتى الآن هذا العام، بالإضافة إلى خمس وفيات في إفريقيا.

وينتشر المرض الفيروسي عن طريق الاتصال الوثيق ويتسبب في أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وبثور على الجلد مليئة بالصديد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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