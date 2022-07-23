قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستقدم مساهمة مهمة للتغلب على أزمة الغذاء العالمية من خلال حركة السفن التي ستبدأ خلال الأيام المقبلة في الموانئ الأوكرانية.

وفي كلمة خلال لقاء مع عمال شركة صناعية في ولاية قيصري وسط البلاد، السبت، أكد أردوغان أن أنقرة عازمة على مواصلة جهودها الدبلوماسية حتى يتحقق السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن العالم يمر بواحدة من أكبر الهزات الاقتصادية خلال نصف القرن الماضي.

وقال إن الأزمة التي بدأت مع وباء فيروس كورونا، تفاقمت مع اندلاع الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر أن تأثير هذه العاصفة التي تضرب الاقتصاد العالمي طال تركيا أيضاً بطبيعة الحال، وأن حكومته تتخذ التدابير اللازمة.

وكشف عن أن الصادرات التركية تجاوزت 126 مليار دولار في النصف الأول من 2022 وستصل إلى نحو 300 مليار دولار نهاية العام.

وأكد أن أولوية الحكومة هي مواصلة وزيادة فرص العمل التي تضمن أن يكون لكل فرد من أفراد شعبنا وظيفة ولقمة عيش. وتابع: "لهذا السبب نشجع على الاستثمار والإنتاج والتصدير".

وأوضح أن تركيا تشهد حالياً حركة سياحية تتجاوز التوقعات، حيث باتت فنادق إسطنبول وأنطاليا مليئة بالسياح، وهذا يُظهر تحول البلاد إلى مركز جذب.