استدعت الخارجية التركية، السبت، القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية بسبب "الدعاية الإرهابية" لأنصار تنظيم PKK الإرهابي في مدينة "غوتنبرغ" جنوب غرب السويد.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أنه جرى إبلاغ القائم بالأعمال السويدي احتجاج تركيا القوي على الدعاية الإرهابية لأنصار التنظيم.

وأضافت أن "أنقرة طلبت تحديد المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحقهم، وأكدت تطلعاتها لاتخاذ السويد خطوات ملموسة على ضوء مذكرة التفاهم الثلاثي".

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.