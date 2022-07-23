سياسة
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إيران تقول إنها ضبطت "شبكة تجسس" لصالح إسرائيل.. ما القصة؟
قالت وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية إنها أوقفت عناصر من شبكة مرتبطة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، دخلوا أراضيها عبر شمال العراق لتنفيذ عمليات تستهدف "مناطق حساسة"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية.
إيران تقول إنها ضبطت "شبكة تجسس" لصالح إسرائيل.. ما القصة؟
إيران تقول إنها ضبطت "شبكة تجسس" لصالح إسرائيل.. ما القصة؟ / Reuters
23 يوليو 2022

قالت إيران، السبت، إن أجهزتها الأمنية ألقت القبض على شبكة عملاء يعملون لحساب إسرائيل قبل أن يتمكنوا من تنفيذ عمليات تخريبية و"عمليات إرهابية"، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

جاء إعلان وزارة المخابرات الإيرانية وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، بشأن برنامج طهران النووي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية إن "أعضاء هذه الشبكة كانوا على اتصال بجهاز المخابرات (الإسرائيلي) الموساد عبر دولة مجاورة ودخلوا إيران من إقليم كردستان (العراق) بمعدات متطورة ومتفجرات قوية"، حسب تعبيرها.

ولم تذكر وزارة المخابرات عدد الأشخاص الذين جرى اعتقالهم ولم تفصح عن جنسيتهم. وذكر البيان دون الخوض في تفاصيل أن الشبكة خططت "لأعمال تخريبية وعمليات إرهابية غير مسبوقة في مواقع حساسة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تعهداً مشتركاً بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي وتنفي السعي إلى امتلاك أسلحة نووية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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