سياسة
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أمطار موسمية وفيضانات تودي بحياة المئات في باكستان وإيران
تسببت الأمطار الموسمية والفيضانات بمقتل المئات في كل من باكستان وإيران، فضلاً عن إلحاق أضرار بالطرق السريعة والجسور وتعطيل حركة المرور.
أمطار موسمية وفيضانات تودي بحياة المئات في باكستان وإيران
  الأمطار الموسمية تودي بحياة المئات في باكستان وإيران   / AFP
23 يوليو 2022

أعلنت السلطات الباكستانية، السبت، ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الموسمية والفيضانات المفاجئة التي اجتاحت باكستان على مدى أكثر من 5 أسابيع، إلى 304.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن السلطات المحلية قولها، إن "الأمطار الموسمية والفيضانات المستمرة منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، تسببت بفيضان الأنهار، وإلحاق أضرار بالطرق السريعة والجسور، وتعطيل حركة المرور، إلى جانب إلحاق الضرر الجزئي، أو تدمير ما يقرب من 9 آلاف منزل".

وأضافت أن "حصيلة قتلى الفيضانات المفاجئة، التي اجتاحت مؤخراً عدة مناطق في أنحاء البلاد، ارتفعت من 98 شخصاً إلى 304".

وفي إقليم بلوشستان (جنوب غرب) الأكثر تضرراً، لقي 99 شخصاً مصرعهم في حوادث مرتبطة بالأمطار وما تلاها من فيضانات، بالإضافة إلى مصرع 70 آخرين في إقليم السند الجنوبي.

كما لقي 61 آخرون حتفهم في إقليم "خيبر بختونخوا" الشمالي الغربي المتاخم لأفغانستان، و60 في إقليم البنجاب الشرقي.

ومن بين القتلى نساء وأطفال، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 284 شخصاً، حسب المصدر نفسه.

وضربت الأمطار الغزيرة البلاد بكاملها تقريباً، بما في ذلك الجزء الذي تسيطر عليه إسلام أباد من وادي كشمير المتنازع عليه مع الهند، ما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية، وسيول، وجرف الجسور، والمنازل، والحيوانات، لا سيما في مقاطعة "بلوشستان" الجنوبية الغربية.

وفي إيران، قال مسؤول في إقليم فارس، السبت، إن ما لا يقل عن 22 شخصاً لقوا حتفهم جراء سيول نتجت عن هطول أمطار غزيرة في الإقليم الواقع بجنوب البلاد.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن خليل عبد الله مدير خلية الأزمة في الإقليم قوله إن شخصاً واحداً على الأقل ما زال في عداد المفقودين.

وأضاف أنه جرى إنقاذ 55 شخصاً حاصرتهم مياه السيول التي جرفت 15 سيارة.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن حاكم إقليم فارس أعلن يوم غد الأحد يوم حداد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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