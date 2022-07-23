اندلع حريق غابات سريع الانتشار بالقرب من متنزه يوسمايت يوم السبت، فيما يعد أحد أكبر حرائق الغابات في كاليفورنيا هذا العام، وأدى إلى إصدار أوامر إجلاء لآلاف السكان، كما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 2000 منزل وشركة.

توسع نطاق الحريق، الذي بدأ بعد ظهر الجمعة جنوب غرب المتنزه، إلى 26.5 كيلومتر مربع بحلول صباح السبت ، وفق ما ذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا.

وقال دانييل باترسون، المتحدث باسم غابة سييرا الوطنية، إن أوامر الإجلاء دخلت حيز التنفيذ يوم السبت لأكثر من 6000 شخص في منطقة ريفية ذات كثافة سكانية منخفضة.

وأضافت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في بيان صباح السبت أن ”انتشار ألسنة اللهب يمثل تحدياً لرجال الإطفاء”.

كما ذكرت الإدارة أن النيران دمرت حتى صباح السبت 10 مبان سكنية وتجارية، وألحقت أضراراً بخمسة أخرى، وهددت ألفي مبنى آخر.

كما أدى الحريق سريع الانتشار إلى إغلاق عدد من الطرق.

وأضاف باترسون أن أكثر من 400 رجل إطفاء مدعومين بمروحيات وطائرات ومعدات أخرى، يكافحون الحريق.

وأكد أن الطقس الحار وانخفاض الرطوبة وجفاف النباتات نتيجة أسوأ موجة جفاف منذ عقود أدت كلها إلى تأجيج الحريق.

كما أعلنت شركة باسيفيك غاز آند إلكتريك على موقعها على الإنترنت أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 2600 منزل وشركة في المنطقة، بدءاً من بعد ظهر الجمعة، وأن الشركة ليس بمقدورها تحديد موعد عودة التيار الكهربائي للمنطقة.