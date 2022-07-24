استشهد شابان فلسطينيان، فجر الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان إنّ "فلسطينيَّين اُستشهدا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال عملية فجر الأحد، في البلدة القديمة من مدينة نابلس".

وأشارت إلى أن "الشهيدين هما عبود صبح (29 عاماً)، ومحمد العزيزي (22 عاماً)".

ولفتت جمعية الهلال الأحمر إلى أن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات أخرى بالرصاص الحي بينهم مصاب بحالة خطيرة في الرأس.

وبيّنت أن 4 إصابات نُقلت للعلاج في المستشفيات، فيما جرى علاج 4 ميدانياً، جراء إصابتهم في الأرجل.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة في مدينة نابلس، وحاصرت منزلاً مما أدى إلى اندلاع اشتباكات.

وأوضح الشهود أن الجيش استخدم الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في مواجهة الفلسطينيين.