سياسة
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بعد تشخيصه بكورونا.. بايدن في "تحسّن مستمر" وتقديرات بإصابته بمتحوّر BA.5
قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أعراضه "مستمرة في التحسّن" بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا، فيما تشير التقديرات الأولية إلى إصابة بايدن بمتحوّر BA.5 من سلالة أوميكرون.
بعد تشخيصه بكورونا.. بايدن في "تحسّن مستمر" وتقديرات بإصابته بمتحوّر BA.5
ثبتت إصابة بايدن بكورونا الخميس الماضي ومنذ ذلك الحين ظل في عزلة داخل البيت الأبيض / Others
24 يوليو 2022

قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إن أعراضه "مستمرة في التحسّن" بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وكتب الدكتور كيفين أوكونور، في بيان، أن الأعراض السابقة لبايدن، بما في ذلك سيلان الأنف والسعال، أصبحت "أقلّ إزعاجاً"، وفق وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأضاف أن العلامات الحيوية لبايدن، مثل ضغط الدم ومعدّل التنفس، "ما زالت طبيعية تماماً"، ومستويات تشبّع الأكسجين لديه "ممتازة مع عدم وجود ضيق في التنفس على الإطلاق".

كما تشير التقديرات الأولية إلى إصابة بايدن بمتحوّر BA.5 من سلالة أوميكرون، التي ظهرت أواخر العام الماضي، ويُعتقد أنها مسؤولة عن الغالبية العظمى من حالات الإصابة بكورونا في البلاد.

والخميس الماضي، ثبتت إصابة بايدن بكورونا، ومنذ ذلك الحين ظل في عزلة داخل منزله بالبيت الأبيض.

وأكد مسؤولو الإدارة الأمريكية، في بيان، أن أعراض إصابة بايدن خفيفة لأنه تلقى أربع جرعات من اللقاح المضاد لكورونا، وبدأ تناول عقار "باكسلوفيد" بعد إصابته بالعدوى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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