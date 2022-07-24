سياسة
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"للتكفير عن الذنب".. البابا في كندا للاعتذار عن انتهاكات ضد السكان الأصليين
في زيارة وصفها بأنها "رحلة للتكفير عن الذنب"، يصل البابا فرنسيس اليوم الأحد، إلى كندا  للاعتذار عن الانتهاكات التي ارتكبتها مدارس داخلية كان يديرها كاثوليك في حقّ أطفال السكان الأصليين.
"للتكفير عن الذنب".. البابا في كندا للاعتذار عن انتهاكات ضد السكان الأصليين
البابا يزور كندا في "رحلة للتكفير عن الذنب" للاعتذار عن انتهاكات ضد السكان الأصليين / AP
24 يوليو 2022

يصل البابا فرنسيس اليوم الأحد، إلى كندا في زيارة وصفها بأنها "رحلة للتكفير عن الذنب" للاعتذار عن الانتهاكات التي ارتكبتها مدارس داخلية كان يديرها كاثوليك إلى حدٍ كبير في حقّ أطفال السكان الأصليين.

ومن المتوقع أن تهبط طائرة البابا في إدمونتون بإقليم ألبرتا الغربي في الساعة 17:20 بتوقيت غرينتش صباح الأحد في أول محطة من ثلاث محطات في جميع أنحاء البلاد.

ويزور البابا مدينة كيبيك وإيكالويت عاصمة إقليم نونافوت ويغادر يوم الجمعة.

وفُصِل بين عامي 1881 و1996 أكثر من 150 ألف طفل من أبناء السكان الأصليين عن عائلاتهم ونُقلوا إلى مدارس داخلية. وتعرّض العديد من الأطفال للتجويع والضرب والاعتداء الجنسي في نظام وصفته لجنة الحقيقة والمصالحة الكندية بأنه "إبادة ثقافية".

وعلى الرغم من معرفة زعماء كندا بوفاة أعداد كبيرة من الأطفال في هذه المدارس منذ عام 1907، فقد اكتسبت هذه القضية أهمية كبيرة بعد اكتشاف قبور مجهولة في أماكن تلك المدارس الداخلية السابقة أو بالقرب منها في العام الماضي.

ورداً على الضغوط الناجمة عن اكتشاف هذه القبور، اعتذر البابا عن دور الكنيسة الكاثوليكية في المدارس في وقت سابق من هذا العام خلال زيارة قام بها مندوبون من السكان الأصليين إلى الفاتيكان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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