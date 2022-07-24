أطلقت شركة تركية خاصة، رحلات بحرية على متن سفينة سياحية ضخمة، أشبه بـ"فندق عائم"، تنطلق من منطقة بودروم السياحية الشهيرة، باتجاه جزر بحر إيجة.

وتنطلق سفينة "Blue Sapphire" يوميا من مرسى "Cruise Port" في مدينة بودروم، بولاية موغلا، جنوبي تركيا، وعلى متنها مئات السياح المحليين والأجانب.

وتتنوع رحلات السفينة، المعروفة بـ"الفندق العائم"، بين 3 أو 4 أيام، بحسب الجزر التي تشملها الرحلة في بحر إيجة.

وتقدّم السفينة خدماتها في أجواء أشبه بفنادق الـ5 نجوم، فيما تتواصل فيها الفعاليات الترفيهية على مدار اليوم، إلى جانب إمكانية تذوق أطباق العديد من المطابخ العالمية.

ومن بين خدمات سفينة "الفندق العائم" أيضا، إقامة حفلات زفاف بحرية خاصة، إلى جانب إمكانية التسوق على متن السفينة.

وعند النزول إلى البر يتجوّل نزلاء "الفندق العائم" في الجزر، واكتشاف الجمال الطبيعي والتاريخي فيها.

وفي حديثه للأناضول، قال أحمد يازيجي، مدير عام شركة "Selectum Blu Cruises" التركية، التي تنظم رحلات السفينة المذكورة، إنهم أطلقوا رحلات بحرية لأول مرة عبر سفينة تركية تنطلق من بودروم وتتجول في جزر بحر إيجة.

وأضاف يازيجي، أن السفينة تتسع لـ382 شخصاً، وهي بطول 201 متراً، وتُقدّم العديد من الخدمات المختلفة لركابها.

وشدد صاحب الشركة التركية، على أن ركاب السفينة لا يقتصرون على السياح الأجانب فقط، بل يوجد ضمنهم أتراك وبأعداد كبيرة.

وذكر أن الرحلات البحرية على متن مثل هذه السفن، باتت تشهد إقبالاً واسعاً في تركيا، خاصة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

وأشار إلى أن الأسعار المناسبة والجذابة، شكّلت عاملاً مهماً في زيادة إقبال السياح الأتراك على الرحلات البحرية هذه.

وفي سياق متصل، أعرب يازيجي، عن سعادته لكونهم أول شركة تركية تطلق رحلات من هذا النوع بسفينتها الخاصة.

وأضاف أن تنظيم مثل هذه الرحلات في بحر إيجة، كان حكراً على بعض الشركات الأجنبية، أما الآن فبدأ القطاع يشهد نشاطاً ملحوظاً للشركات التركية أيضاً.