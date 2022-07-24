سياسة
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السعودية تحذّر يوتيوب بسبب إعلانات "مخالفة للقيم والمبادئ".. ما القصة؟
حذّرت هيئات حكومية سعودية، منصة يوتيوب، من التعرّض لإجراءات قانونية إذا لم تُحذف إعلانات "مخالفة للقيم والمبادئ ولأنظمة المملكة".
السعودية تحذّر يوتيوب بسبب إعلانات "مخالفة للقيم والمبادئ".. ما القصة؟
أكد البيان ضرورة التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي ضوابط المملكة / AFP
24 يوليو 2022

أصدرت الهيئة العامة للإعلام وهيئة الاتصالات بالسعودية، بياناً مشتركاً، طالبت فيه إدارة موقع يوتيوب بحذف محتوى "يتعارض مع القيم والمبادئ".

وذكر البيان أنه "بناءً على المتابعة فإنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة، تضمن بثها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، ومخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب".

وأكد البيان حرص الهيئتين على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي ضوابط المملكة.

وحذرت الهيئتان السعوديتان منصة يوتيوب، من أنها إذا لم تلتزم واستمرت في بثّ المحتوى المخالف، فـ"سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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