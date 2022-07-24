سياسة
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ما علاقة الماريغوانا بالسماء الوردية في أستراليا؟
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن توهّجاً وردياً ظهر فجأة في سماء أستراليا، أدى إلى اكتشاف منشأة خاصة باستخلاص الماريغوانا.
ما علاقة الماريغوانا بالسماء الوردية في أستراليا؟
أستراليا قننت زراعة الماريغوانا لأغراض طبية وبحثية عام 2016 / Reuters
24 يوليو 2022

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن توهّجاً وردياً ظهر فجأة في سماء أستراليا قبل أيام، أدى إلى اكتشاف منشأة خاصة باستخلاص الماريغوانا.

في البداية عمّ الخوف في إحدى ضواحي مدينة ميلدورا، وظنّ السكان أن هذه الأضواء ربما تكون "كائنات فضائية أو توهجاً من الشمس".

وتبيّن أن المنشأة غير معلنة رغم حصولها على ترخيص لإجراء أبحاث على القنب.

وظهرت تلك الأضواء، جراء اختبار مصابيح LED LIGHT، تستخدم لوناً أحمر لمساعدة النباتات على النمو سريعاً، ويوم الأربعاء نسي العمال إغلاق ستائر التعتيم، فأضاء اللون الوردي سماء المدينة في الليل.

يُذكر أن أستراليا قننت زراعة الماريغوانا لأغراض طبية وبحثية عام 2016، فيما يوجد نحو 70 ألف شخص يستخدمون الماريغوانا الطبية في أستراليا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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