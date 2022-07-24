ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن توهّجاً وردياً ظهر فجأة في سماء أستراليا قبل أيام، أدى إلى اكتشاف منشأة خاصة باستخلاص الماريغوانا.

في البداية عمّ الخوف في إحدى ضواحي مدينة ميلدورا، وظنّ السكان أن هذه الأضواء ربما تكون "كائنات فضائية أو توهجاً من الشمس".

وتبيّن أن المنشأة غير معلنة رغم حصولها على ترخيص لإجراء أبحاث على القنب.

وظهرت تلك الأضواء، جراء اختبار مصابيح LED LIGHT، تستخدم لوناً أحمر لمساعدة النباتات على النمو سريعاً، ويوم الأربعاء نسي العمال إغلاق ستائر التعتيم، فأضاء اللون الوردي سماء المدينة في الليل.

يُذكر أن أستراليا قننت زراعة الماريغوانا لأغراض طبية وبحثية عام 2016، فيما يوجد نحو 70 ألف شخص يستخدمون الماريغوانا الطبية في أستراليا.