سياسة
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الرئاسة التركية: اليونان أضاعت فرص الحوار وهي من يصعّد التوترات في بحر إيجة
أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى الفرصة لحكومة ميتسوتاكيس وفتح قنوات الحوار لكن رئيس الوزراء اليوناني فشل في الاستفادة من هذه الفرصة.
الرئاسة التركية: اليونان أضاعت فرص الحوار وهي من يصعّد التوترات في بحر إيجة
ألطون: اليونان لم تنتهز فرص الحوار وهي تؤذي نفسها فقط من خلال معارضة تركيا / AA
24 يوليو 2022

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، فتح قنوات الحوار مع اليونان لكن حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس، لم تنتهز هذه الفرصة.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية، حول مسار العلاقات بين أنقرة وأثينا على خلفية تصريحات لأردوغان انتقد فيها ميتسوتاكيس بسبب تحريضه الأمريكيين على تركيا.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس أردوغان إلغاء بلاده عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي مع اليونان، وقال إن ميتسوتاكيس حرّض الأمريكيين على عدم تزويد تركيا بطائرات "F-16".

وأضاف أردوغان: "كنا سنعقد هذه السنة اجتماع المجلس الاستراتيجي المشترك (مع اليونان)، لم يعد هناك أحد اسمه ميتسوتاكيس بالنسبة لي، ولا أقبل بعقد لقاء كهذا معه إطلاقا، لأننا نواصل طريقنا مع الأشخاص الشرفاء الذين يحفظون عهودهم".

وفي رده على سؤال للصحيفة حول هذه التصريحات، قال ألطون إن تركيا ترغب في أن تكون علاقاتها جيدة مع جميع جيرانها، وأن يسود السلام والاستقرار في المنطقة، لكنها لا تسمح لأحد باستغلال نواياها الحسنة.

وأضاف ألطون: "رئيسنا منح أصلًا حكومة ميتسوتاكيس فرصة من خلال فتح قنوات الحوار معها لكن رئيس الوزراء اليوناني لم ينتهزها".

وأوضح أن ميتسوتاكيس تعهّد بعدم إقحام أطراف ثالثة في العلاقات الثنائية بين أنقرة وأثينا، لكنّه أخلف بذلك وأعطى رسائل معادية لتركيا في الولايات المتحدة.

وأكد أن اليونان تؤذي نفسها فقط من خلال معارضة تركيا بحسابات صغيرة أو الاعتماد على دول ثالثة، وهي الطرف الذي يصعّد التوترات في بحر إيجة منذ عدة أشهر.

وحول إمكانية عقد لقاء بين أردوغان وميتسوتاكيس في المرحلة القادمة، استبعد المسؤول الرئاسي التركي حدوث مثل هذا التطور في ظل الظروف القائمة في الوقت الراهن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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