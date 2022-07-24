سياسة
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بصواريخ كاليبر.. روسيا تعلن استهداف قارب عسكري أوكراني في ميناء أوديسا
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "بشكل قاطع" الضربات الروسية التي استهدفت ميناء أوديسا.
بصواريخ كاليبر.. روسيا تعلن استهداف قارب عسكري أوكراني في ميناء أوديسا
أعلن مسؤول أوكراني السبت أن صواريخ روسية ضربت البنية التحتية لميناء أوديسا / Reuters
24 يوليو 2022

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأحد، استهداف قارب عسكري في ميناء أوديسا الأوكراني.

وقالت متحدثة الوزارة ماريا زاخاروفا، إن القوات الروسية "ضربت بصواريخ عالية الدقة قارباً عسكرياً أوكرانياً في ميناء أوديسا"، مضيفة أن "ضربة دقيقة" من صواريخ كاليبر دمّرت جزءاً من البنية التحتية العسكرية لميناء أوديسا.

والسبت، أعلن مسؤول أوكراني أن صواريخ روسية ضربت البنية التحتية لميناء أوديسا، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقاً في إسطنبول، لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال ممثل منطقة أوديسا سيرغي براتشوك، في بيان، إن "العدو هاجم ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر"، موضحاً: "أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين وأصاب صاروخان البنية التحتية للميناء"، وفق شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، "بشكل قاطع" الضربات التي استهدفت الميناء، حسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

والجمعة الماضية، جرت في إسطنبول مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، إلى العالم.​​​​​​​

وتعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية، بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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