سياسة
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في ظلّ أزمة متصاعدة.. فرنسا تتجه لفرض قيود على المحال لتوفير استهلاك الطاقة
أعلنت الوزيرة الفرنسية للتحوّل في مجال الطاقة أنييس بانييه روناشيه، فرض إجراءات مقبلة لإجبار المتاجر المكيّفة على إغلاق أبوابها وتقليل الإعلانات المضيئة، بهدف توفير الطاقة.
في ظلّ أزمة متصاعدة.. فرنسا تتجه لفرض قيود على المحال لتوفير استهلاك الطاقة
فرنسا تتجه لفرض قيود على المحال لتوفير استهلاك الطاقة   / Reuters
24 يوليو 2022

أعلنت الوزيرة الفرنسية للتحوّل في مجال الطاقة أنييس بانييه روناشيه، الأحد، فرض إجراءات مقبلة لإجبار المتاجر المكيّفة على إغلاق أبوابها وتقليل الإعلانات المضيئة، بهدف توفير الطاقة.

وقالت روناشيه: "في الأيام القليلة المقبلة، سأصدر مرسومين: الأول يُعمم الحظر المفروض على الإعلانات المضيئة بغض النظر عن حجم المدينة بين الواحدة والسادسة صباحاً"، باستثناء المطارات ومحطات القطارات، و"الثاني يحظر على المحال ترك الأبواب مفتوحة بينما تعمل المكيفات أو أجهزة التدفئة".

وأوضحت أن ترك الأبواب مفتوحة يعني "استهلاك أكبر بنسبة 20 في المئة وهذا غير معقول"، وفق حديثها لصحيفة جورنال دو ديمانش.

ومنذ منتصف يوليو/تموز، أصدرت مدن مثل ليون وبيزانسون وباريس إجراءات جديدة، مثل فرض غرامة على المتاجر المكيفة التي تترك أبوابها مفتوحة.

وتخطط الحكومة لتعميم هذا السلوك على الدولة بأكملها، مع غرامة تصل إلى 750 يورو، لكنها ستركز في البداية على التجار.

أما بالنسبة للإعلانات المضيئة، فإن التنظيم الموجود حالياً يميّز بين التجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها على 800 ألف نسمة وتلك التي تضمّ عدداً أقل، فالإعلانات المضيئة محظورة بين الساعة الواحدة والسادسة صباحاً في التجمعات التي يقلّ عدد سكانها عن 800 ألف نسمة.

أما في المناطق ذات الكثافة السكانية الأكبر، فتُعتمد القواعد المحلية لتنظيم الإعلانات إذا وُجدت، ويفرض القانون الحالي أيضاً إطفاء واجهات المتاجر ولافتاتها من الساعة الواحدة صباحاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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