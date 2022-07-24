أعلنت إدارة المواني الأوكرانية بدء تجمع قوافل سفن الحبوب في موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني.

وأفادت الإدارة في بيان الأحد باكتمال الاستعدادات لاستئناف عمل المواني الثلاثة، إثر توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية".

وأكدت ضرورة تقدم السفن بطلب لضمها إلى القوافل المذكورة، مشيرة إلى أن دخول وخروج هذه السفن إلى المواني الثلاثة سيكون تحت قيادة سفينة محددة.

وفي 22 يوليو/تموز 2022، جرت في إسطنبول مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية"، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

ويعاني كثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.