سياسة
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ورقة اللاجئين.. علامَ تركز الدعاية الانتخابية لزعامة "المحافظين" ببريطانيا؟
وعد وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تروس، المرشحيْن لخوض الجولة الأخيرة لاختيار زعيم حزب المحافظين، بالعمل على تشديد الضوابط على الهجرة غير النظامية إلى المملكة. وتعهدا بدعم خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
ورقة اللاجئين.. علامَ تركز الدعاية الانتخابية لزعامة "المحافظين" ببريطانيا؟
ترحيل طالبي اللجوء.. دعاية الحملة الانتخابية لزعامة حزب المحافظين ببريطانيا / Others
24 يوليو 2022

تعهد وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية ليز تروس، بقمع الهجرة غير النظامية في البلاد، ضمن حملتهما الانتخابية لزعامة حزب المحافظين والفوز برئاسة الوزراء.

وذكرت شبكة "بي بي سي" أن سوناك وتروس اللذيْن يخوضان الجولة الأخيرة من سباق اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين الحاكم، تعهدا بتشديد الضوابط على الهجرة إلى المملكة المتحدة.

وأفادت الصحيفة أن سوناك وعد بـ"تحديد المؤهلين" للحصول على حق اللجوء، ووضع "حد أقصى" لأعداد اللاجئين الذين يدخلون بريطانيا كل عام.

كما تعهد سوناك بفعل "كل ما يتطلبه الأمر" لإنجاح "خطة رواندا"، واصفاً سياسة الهجرة في المملكة المتحدة بأنها "معطلة" و"فوضوية".

وفي أبريل/نيسان الماضي، اعتمدت الحكومة البريطانية خطة لترحيل طالبي لجوء من أراضيها إلى رواندا، وفق اتفاقية هجرة وقعتها حكومتا البلدين.

وتنص الاتفاقية على منح الأشخاص الإقامة والدعم في رواندا في أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص بهم.

كما وعد سوناك بمنح البرلمان صلاحية التحكم في عدد القادمين إلى المملكة المتحدة من خلال وضع "حد أقصى سنوي" لعدد اللاجئين المقبولين، مع إمكانية تغيير ذلك في حالات الطوارئ، حسب الشبكة.

وقال سوناك ضمن وعوده الانتخابية إنه سيقدم "سلطات معززة" لاحتجاز ومراقبة من يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

وأضاف: "النظام الحالي فوضوي، إذ يرى المواطنون الملتزمون بالقانون قوارب مليئة بالمهاجرين غير الشرعيين القادمين من فرنسا الآمنة، ويبدو أن البحارة وخفر السواحل لدينا عاجزون عن منعهم".

من جانبها، قالت الوزيرة تروس إنها ستوسع خطة رواندا، وستزيد عدد أفراد قوات الحدود.

وأكدت أن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا هو "النهج الصحيح"، وأنها مصممة على متابعة تنفيذ الخطة "بالكامل".

وخلال هذا العام، وصل أكثر من 14 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، وفقاً للشبكة.

وقالت تروس إنها إذا أصبحت زعيمة لحزب المحافظين ورئيسة للوزراء، فإنها ستزيد عدد أفراد قوات الحدود من 9 آلاف إلى 10 آلاف و800.

ووعدت بتعزيز قانون الحقوق في المملكة المتحدة وإنهاء الاتجار بالبشر.

وأكد المرشحان عزمهما توقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى، حسب الشبكة.

جدير بالذكر أن المرشحين وصلا الأربعاء إلى الجولة الأخيرة من سباق اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين الحاكم، بعد خروج النائبة بيني مورداونت من السباق.

ويجري المرشحان حالياً حملة انتخابية في أنحاء البلاد قبل أن يصوت أعضاء الحزب لاختيار الفائز، الذي سيصبح رئيساً للوزراء في 5 سبتمبر/ أيلول المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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