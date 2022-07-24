قالت مصادر محلية اليوم الأحد إن 11 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون بالعاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة ذمار شمالي البلاد جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة تضرب مناطق كثيرة من اليمن حالياً بفعل منخفض جوي يتعرض له.

وقال مسؤول محلي في العاصمة صنعاء لوكالة رويترز، إن السيول الجارفة التي شهدتها المدينة التاريخية مساء السبت تسببت في انهيار جزئي لأحد المنازل الطينية في منطقة مذبح القديمة بشمال صنعاء مما أدى إلى وفاة طفلتين وإصابة والدهما.

وأشار إلى انهيار منزل آخر في المنطقة ذاتها بفعل السيول الجارفة مما أدى إلى وفاة ثلاثة أطفال فيما يرقد طفل رابع في حالة حرجة.

وفي محافظة ذمار الزراعية على بعد 100 كيلومتر جنوب صنعاء، قال مسؤول محلي إن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء تدفق السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة على سائلة بني أسعد في مديرية جبل الشرق.

وكانت العاصمة صنعاء وعدة مدن في مناطق شمالي البلاد، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران، شهدت مساء السبت سيولاً جارفة وأمطاراً غزيرة غير مسبوقة استمرت عدة ساعات تسببت في توقف شبه كلي لحركة السير في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية في العاصمة صنعاء.

وأكد سكان صنعاء لرويترز أن السيول والأمطار أثارت هلع المواطنين بعد ارتفاع منسوب المياه في السائلة الرئيسية التي تفصل جانبي مدينة صنعاء القديمة وهو "مشروع استراتيجي لحماية المدينة من أضرار وكوارث السيول" أسهمت الولايات المتحدة في إنشائه قبل سنوات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق عديدة في البلاد، محذراً المواطنين من الانزلاقات الطينية والانهيارات الصخرية وتدني الرؤية الأفقية خلال الأربع وعشرين ساعة التالية.