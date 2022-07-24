سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | 11 قتيلاً في صنعاء وذمار إثر سيول جارفة
تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، بالعاصمة صنعاء ومحافظة ذمار، في سقوط 11 قتيلاً إلى الآن، بينهم أطفال، إلى جانب وقوع عدد من الإصابات والمفقودين. وطالب مسؤولون محليون السكان بتوخي الحذر.
شاهد | 11 قتيلاً في صنعاء وذمار إثر سيول جارفة
سيول جارفة تتسبب في 11 قتيلاً بصنعاء وذمار / Others
24 يوليو 2022

قالت مصادر محلية اليوم الأحد إن 11 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون بالعاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة ذمار شمالي البلاد جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة تضرب مناطق كثيرة من اليمن حالياً بفعل منخفض جوي يتعرض له.

وقال مسؤول محلي في العاصمة صنعاء لوكالة رويترز، إن السيول الجارفة التي شهدتها المدينة التاريخية مساء السبت تسببت في انهيار جزئي لأحد المنازل الطينية في منطقة مذبح القديمة بشمال صنعاء مما أدى إلى وفاة طفلتين وإصابة والدهما.

وأشار إلى انهيار منزل آخر في المنطقة ذاتها بفعل السيول الجارفة مما أدى إلى وفاة ثلاثة أطفال فيما يرقد طفل رابع في حالة حرجة.

وفي محافظة ذمار الزراعية على بعد 100 كيلومتر جنوب صنعاء، قال مسؤول محلي إن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء تدفق السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة على سائلة بني أسعد في مديرية جبل الشرق.

وكانت العاصمة صنعاء وعدة مدن في مناطق شمالي البلاد، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران، شهدت مساء السبت سيولاً جارفة وأمطاراً غزيرة غير مسبوقة استمرت عدة ساعات تسببت في توقف شبه كلي لحركة السير في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية في العاصمة صنعاء.

وأكد سكان صنعاء لرويترز أن السيول والأمطار أثارت هلع المواطنين بعد ارتفاع منسوب المياه في السائلة الرئيسية التي تفصل جانبي مدينة صنعاء القديمة وهو "مشروع استراتيجي لحماية المدينة من أضرار وكوارث السيول" أسهمت الولايات المتحدة في إنشائه قبل سنوات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق عديدة في البلاد، محذراً المواطنين من الانزلاقات الطينية والانهيارات الصخرية وتدني الرؤية الأفقية خلال الأربع وعشرين ساعة التالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us