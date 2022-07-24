سياسة
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إيطاليا.. العثور على 5 جثث ومئات المهاجرين على متن سفينة بالمتوسط
تمكنت سفن إيطالية من إنقاذ 674 شخصاً وانتشلت خمس جثث لآخرين كانوا على متن قارب صيد عائم كان يسير على غير هدى في البحر المتوسط قبالة الساحل الليبي حسبما أفادت قوات خفر السواحل الإيطالية اليوم الأحد.
إيطاليا.. العثور على 5 جثث ومئات المهاجرين على متن سفينة بالمتوسط
  إيطاليا.. العثور على 5 جثث ومئات المهاجرين على متن سفينة بالمتوسط   / AA
24 يوليو 2022

قالت قوات خفر السواحل الإيطالية، الأحد، إنها عثرت على 5 جثث و674 مهاجراً على متن سفينة صيد في البحر المتوسط ​​قبالة الساحل الليبي.

وأوضح أنها مجرد واحدة من سلسلة عمليات الإنقاذ التي نفذت في الأيام الأخيرة في منطقة البحث والإنقاذ الإيطالية في وسط البحر المتوسط، حيث يسعى اليائسون مهاجرون فارون من الفقر أو القمع إلى حياة أفضل في أوروبا.

وذكر خفر السواحل أن إحدى الحالات، تطلبت استدعاء مروحية لإجلاء سيدة كانت على متن أحد قوارب المهاجرين في حالة حرجة وبحاجة إلى علاج.

وأفادت السلطات في بيان، أن انتشال الجثث وإنقاذ الناجين جاء ضمن عملية لأربع سفن دورية على بعد 120 ميلاً (190 كيلومتراً) قبالة ساحل كالابريا، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس.

ولم تفصح السلطات عن أسباب وفاة القتلى الخمسة، مشيرة لنقل الناجين إلى مواني "كالابريا" و "صقلية".

وارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين إلى إيطاليا بنحو الربع مقارنة بأعداد العام 2021، حيث جرى تسجيل أكثر من 34 ألف مهاجر حتى الجمعة الماضية، حسب بيانات حكومية.​​​​​​​

وتؤكد بيانات وكالات اللاجئين الأممية تسجيل 1234 شخصاً بين "قتيل" و"مفقود" في البحار هذا العام، منهم 823 في البحر المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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