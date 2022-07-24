سياسة
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رئيس سريلانكا الجديد يتعهد بعدم المساس بحق التظاهر السلمي
أعلن الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريميسنغه الأحد أنه يتعهد بعدم المساس بالحق في التظاهر السلمي ضد حكومته، مشيراً إلى أنه أطلع دبلوماسيين على الإجراءات التي اتخذت لضمان السماح للمظاهرات التي لا تتسم بالعنف بالاستمرار داخل العاصمة.
رئيس سريلانكا الجديد يتعهد بعدم المساس بحق التظاهر السلمي
الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريميسنغه / AP
24 يوليو 2022

قال مكتب الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريميسنغه في بيان اليوم الأحد إن الرئيس أبلغ دبلوماسيين هذا الأسبوع بأن المظاهرات السلمية ضد حكومته سيسمح لها بالاستمرار بما في ذلك في العاصمة كولومبو.

وفي ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة أزال مئات من أفراد الأمن جزءاً من مخيم احتجاج خارج أمانة الرئاسة مما أثار مخاوف من حملة أوسع نطاقاً يشنها ويكريميسنغه الذي أدى اليمين الدستورية قبل ذلك بيوم واحد.

وقال مكتب الرئيس في بيان واصفاً اجتماعاً مع مبعوثين مقيمين في كولومبو "أكد الرئيس رانيل ويكريميسنغه مجددا التزام سريلانكا الإبقاء على الحق في التجمع السلمي الخالي من العنف".

وأضاف أن الرئيس "أطلع الدبلوماسيين كذلك على الإجراءات التي اتخذت لضمان السماح للمظاهرات التي لا تتسم بالعنف بالاستمرار داخل المدينة دون أن تهدد الممتلكات أو الأرواح".

وأثارت حملة يوم الجمعة إدانات من مبعوثي الأمم المتحدة والدول الغربية الذين حثوا الحكومة على ضبط النفس بدرجة أكبر قائلين إن استخدام القوة قد يزيد من زعزعة الاستقرار في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها منذ 70 عاماً.

وتولى ويكريميسنغه المنصب بعد فوزه في تصويت بالبرلمان بعد فرار سلفه جوتابايا راجاباكسا من البلاد واستقالته إثر احتجاجات حاشدة أثارها سوء إدارته للاقتصاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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