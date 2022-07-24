سياسة
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إسرائيل تفرج عن أسير "فقد الذاكرة جراء الاعتداء عليه"
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية الأحد إن إسرائيل أفرجت عن الأسير محمد عبيد بعدما تعرض لاعتداءات جسدية ونفسية أدت إلى حالة صحية "صعبة ومؤلمة"، خلال فترة اعتقاله.
إسرائيل تفرج عن أسير "فقد الذاكرة جراء الاعتداء عليه"
إسرائيل تفرج عن أسير فقد الذاكرة جراء الاعتداء عليه / AA
24 يوليو 2022

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية الأحد إن إسرائيل أفرجت عن أسير بـ"حالة صحية صعبة ومؤلمة، وفاقد للذاكرة، نتيجة تعرضه لاعتداءات جسدية ونفسية خلال اعتقاله".

وحمل رئيس الهيئة قدري أبو بكر، في بيان وصل إلى الأناضول، الحكومة الإسرائيلية وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المحرر محمد عبيد، من بلدة عنزة جنوبي جنين، شمال الضفة.

وأفاد أبو بكر، بأنه جرى الإفراج عن عبيد، وإلقاؤه عند ما يسمى "معبر السبع" بحالة صحية "صعبة ومؤلمة".

وأوضح أبو بكر، أن عبيد، "كان معتقلاً في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من عام ونصف، تعرض خلالها لاعتداءات جسدية ونفسية أدت إلى فقدانه للذاكرة، لدرجة أنه أصبح غير قادر على القيام بأموره اليومية".

وأشار إلى أنه جرى نقل الأسير المحرر عبيد، إلى مستشفى عالية الحكومي في الخليل (جنوب)، إثر عدم تمكنه من التعرف على شقيقه وذويه الذين وصلوا إلى المستشفى.

وأضاف أبو بكر، أن ما وصلت إليه حالة الأسير عبيد، "تعكس مدى وحشية الاحتلال، الذي يتلذذ ويتفنن في الانتقام من الأسرى، وأصبح النيل من حياتهم ومعنوياتهم هدفاً حقيقياً للسجانين وعشاق العنصرية والحقد لدى منظومة الاحتلال".

وطالب، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتوجه الفوري إلى مستشفى عالية في الخليل، و"توثيق هذه الجريمة المخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية".

بدوره أفاد أحمد عبيد، في تعقيب للأناضول، أن شقيقه "محمد" لم يتمكن من التعرف عليه، واستغرق فترة طويلة حتى اطمئن له ووافق على احتضانه.​​​​​​​

والأسير محمد عبيد اعتقل في شهر فبراير/شباط 2021 بتهمة مقاومة الاحتلال، وحكم عليه بالسجن 18 شهراً، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، كان يعمل في مزرعة دواجن قبل اعتقاله.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 4650 أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر يونيو/ حزيران 2022 الماضي، بينهم مئات الأسرى المرضى، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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