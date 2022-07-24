سياسة
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أردوغان: دور تركيا مهم في فتح قنوات الحوار بين روسيا وأوكرانيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده نجحت في الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع دول المنطقة، معرباً عن أمله في التمكن من فتح قنوات حوار بين روسيا وأوكرانيا، كما فعل في اتفاقية الحبوب الأخيرة.
أردوغان: دور تركيا مهم في فتح قنوات الحوار بين روسيا وأوكرانيا
أردوغان: دور تركيا مهم في فتح قنوات الحوار بين روسيا وأوكرانيا / Others
24 يوليو 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ بلاده تلعب دوراً مهماً في فتح قنوات الحوار بالحرب الدائرة شمالها بين روسيا وأكرانيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان الأحد في حفل تخرج طلاب جامعة ابن خلدون بإسطنبول.

وأشار إلى أنّ تركيا بإمكانها في المستقبل فتح قنوات حوار بين روسيا وأوكرانيا كما فعلت في حل مسألة الحبوب العالقة بالمواني الأوكرانية.

وأوضح أردوغان أنّ بلاده تمكنت من الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية الجيدة مع دول المنطقة رغم التقلبات والاضطرابات التي عصفت بها في الآونة الأخيرة، دون التنازل عن مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وأكد أنّ تركيا تمضي قدماً لتحقيق أهداف عام 2023 ورؤية عام 2053 من خلال الديمقراطية والتنمية التي وفرتها في السنوات الـ 20 الأخيرة.

وخلال الفترة الماضية كافحت تركيا، حسب أردوغان، قوى الوصاية والتنظيمات الإرهابية والانقلابيين.

وأضاف: "أثبت قطاعا الصحة والإنتاج قوتهما في فترتي وباء كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية".

وأطلع الرئيس التركي الطلاب على القفزات التعليمية التي حققتها تركيا في السنوات الأخيرة وفي مقدمتها زيادة عدد الجامعات.

وقال: "من خلال قوة الإنسان التي ننشئها، سنحل المشاكل التي تعاني منها الإنسانية في الوقت الراهن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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