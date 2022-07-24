سياسة
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"معركة حاسمة".. أوكرانيا تستعد لخوض معركة استرجاع خيرسون
تستعد القوات الأوكرانية لاستعادة منطقة خيرسون الاستراتيجية شرقي البلاد، وذلك في إطار تحضيرات لهجوم مضاد ضد القوات الروسية فيها، بعدما حصلت كييف على أسلحة غربية نوعية.
"معركة حاسمة".. أوكرانيا تستعد لخوض معركة استرجاع خيرسون
"معركة حاسمة".. أوكرانيا تستعد لاسترجاع منطقة خيرسون / AFP
24 يوليو 2022

في قرية مُدمّرة قرب خط المواجهة في جنوب أوكرانيا، يُشكّل دوي المدفعية الروسية تذكيراً دائماً بالمعركة الطاحنة التي تنتظر القوات الأوكرانية في سياق ما تخطط له من هجوم مضاد على الروس.

وتوعّدت كييف بشن هجوم مضاد لاستعادة السيطرة على منطقة خيرسون الاستراتيجية. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن قواته "تتقدّم خطوة بخطوة في منطقة خيرسون".

معركة حاسمة

وفي وقت دفعت روسيا بالجزء الأكبر من قواتها في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، قد تكون معركة خيرسون حاسمة لتحديد مستقبل الحرب.

وكانت خيرسون أول منطقة تسقط تحت السيطرة الروسية حين بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا. وستكون استعادتها انتصاراً رمزياً واستراتيجياً لكييف، إذ ستعني طرد القوات الروسية من منطقة رئيسية شمال معقلها أي شبه جزيرة القرم، وقطع الطريق أمام الكرملين لشن هجوم مستقبلي غرباً على طول ساحل البحر الأسود إلى أوديسا.

وستكون المعركة المقبلة اختباراً أساسياً للقوات الأوكرانية لتحديد ما إذا كانت، في ظلّ تزويدها اسلحة غربية جديدة، ستتمكن من ردع الروس وتحرير كامل أراضيها.

وقالت كييف والمخابرات الغربية إن موسكو تعزز دفاعاتها في الجنوب في محاولة لردع أي هجوم، فيما صعّدت القوات الروسية ضرباتها على مدينة ميكولايف القريبة في محاولة على ما يبدو لوقف أي هجوم أوكراني.

الاستعدادات جارية

واستخدمت أوكرانيا أهمّ ما حصلت عليه من أسلحة غربية ضدّ الروس في مناطقها الجنوبية، وابرزها منظومات صواريخ موجهة من طراز هيمارس زودتها بها الولايات المتحدة يبلغ مداها 80 كيلومتراً.

والهدف تدمير مخازن الأسلحة ومراكز القيادة وتعطيل خطوط الإمداد في الأراضي المحتلة.

واستهدفت القوات الاوكرانية أيضًا جسراً رئيسياً على نهر دنيبر يؤدّي إلى مدينة خيرسون، في محاولة لقطع الطريق أمام القوات الروسية المنتشرة في المدينة.

مقتل 18 عاملاً طبياً

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة الأوكرانية إن 18 على الأقل من العاملين في القطاع الطبي قُتلوا وتضررت أو دُمرت قرابة 900 منشأة طبية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي دخل شهره السادس اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة في منشور على فيسبوك أن أكثر من 50 موظفاً بالقطاع الطبي أصيبوا في هجمات روسية منذ 24 فبراير/شباط عندما أرسلت موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945.

وذكر المنشور أيضا أن 123 منشأة طبية في أوكرانيا تعرضت للدمار التام بسبب الهجوم، فيما تعرضت 746 منشأة أخرى لأضرار.

وتنفي روسيا تعمد استهداف المدنيين أو العاملين في القطاع الطبي، وتقول إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا لمحاربة القوميين.

وتقول كييف إن الكرملين يلجأ إلى "الإرهاب" حتى يستدرج الأوكرانيين إلى صفقة سلام مُذلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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