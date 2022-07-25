سياسة
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قتيلان و5 مصابين في إطلاق نار بحديقة في لوس أنجلوس الأمريكية
أطلق مجهولون النار في متنزه بلوس أنجلوس الأمريكية، حيث كان يُقام معرض للسيارات، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، فيما لم تتحدث الشرطة عن أي دافع للهجوم، ولم تنفذ أي اعتقالات.
قتيلان و5 مصابين في إطلاق نار بحديقة في لوس أنجلوس الأمريكية
 لم تتحدث الشرطة عن أي دافع للهجوم ولم تنفذ أي اعتقالات
25 يوليو 2022

لقي شخصان حتفيهما وأصيب خمسة آخرون على الأقل، بعد إطلاق نار في متنزه بلوس أنجلوس الأمريكية، حيث كان يُقام معرض للسيارات.

وقالت شرطة لوس أنجلوس على تويتر إن إطلاق النار وقع نحو الساعة 3:50 مساء الأحد بالتوقيت المحلي في متنزه "بيك بارك" في حي سان بيدرو بلوس أنجلوس.

وأضافت أن الواقعة لم تكن حادث إطلاق نار نشط، ولم تقدّم المزيد من المعلومات.

وقال كيلي مونيز، الكابتن بشرطة لوس أنجلوس، خلال مؤتمر صحفي إن الشرطة تلقت بلاغات تفيد بوقوع إصابات في ملعب للبيسبول. ولم تحدد الشرطة هوية الضحايا.

وأضاف مونيز: "المكالمة الأصلية التي تلقيناها أفادت بأن هناك عدة ضحايا لإطلاق نار في ملعب بيسبول في بيك بارك. وفيما نتحدث هنا، هذا لا يزال مسرح جريمة نشطاً. نواصل تنظيف المتنزه بحثاً عن أدلة، وربما ضحايا آخرين. لا نعرف بالضبط في هذه المرحلة عدد من أطلقوا النار.”

من جانبها، ذكرت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أن الحادث وقع داخل معرض للسيارات أو بالقرب منه، وأن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا بأعيرة نارية، اثنان منهم في حالة حرجة. وأشارت إلى أن سبعة أشخاص أصيبوا، أربعة رجال وثلاث نساء، ونقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج.

ولم تتحدث الشرطة عن أي دافع للهجوم، ولم تنفذ أي اعتقالات. ويقع متنزه بيك بارك على بُعد نحو 32 كيلومتراً جنوب وسط مدينة لوس أنجلوس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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