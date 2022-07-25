سياسة
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شاهد | مقتل 24 شخصاً جراء سقوط حافلة في وادي نهر بعمق 40 متراً في كينيا
لقي 24 شخصاً على الأقل حتفهم في وسط كينيا عندما انحرفت حافلتهم عن جسر وسقطت في وادي نهر على عمق 40 متراً.
شاهد | مقتل 24 شخصاً جراء سقوط حافلة في وادي نهر بعمق 40 متراً في كينيا
حاكم مقاطعة ثاراكا نيثي: فقدنا 24 شخصاً في حادث مروع على جسر نهر نيثي على طريق ميرو-نيروبي السريع / وسائل التواصل
25 يوليو 2022

أفادت وسائل إعلام اليوم الاثنين بأن 24 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في وسط كينيا عندما انحرفت حافلتهم عن جسر وسقطت في وادي نهر.

وذكرت صحيفتا ديلي نيشن وستاندرد أن الحادث وقع مساء أمس الأحد في مقاطعة ثاراكا نيثي، عندما انحرفت الحافلة المتجهة من ميرو إلى مدينة مومباسا الساحلية قبالة جسر نيثي، وسقطت في وادٍ على عمق 40 متراً.

ونقلت صحيفة ديلي نيشن عن حاكم المقاطعة نوبيرت كومورا قوله: "فقدنا 24 شخصاً في حادث مروّع على جسر نهر نيثي على طريق ميرو-نيروبي السريع".

ونقلت صحيفة نيشن عن كومورا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن خللاً في المكابح منع سائق الحافلة من الدوران بشكل صحيح عند منعطف حاد عند الجسر.

وتظهر بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن 4579 شخصاً لقوا حتفهم في حوادث الطرق في كينيا عام 2021، بزيادة قدرها 15 في المئة عن العام السابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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