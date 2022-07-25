أشادت دولة الإمارات، بالجهود الدبلوماسية التركية للتوصل إلى اتفاق شحن الحبوب من المواني الأوكرانية الموقّع في مدينة إسطنبول الجمعة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وبحسب الوكالة: "رحب بن زايد خلال الاتصال بالاتفاق الذي وقعته في مدينة إسطنبول جمهورية أوكرانيا وروسيا الاتحادية والجمهورية التركية بمشاركة منظمة الأمم المتحدة بشأن السماح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية".

وأكد بن زايد أن "اتفاق إسطنبول يُعدّ خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح"، معرباً عن تطلعه إلى تنفيذه في أسرع وقت لتفادي أزمة غذاء عالمية".

وأشاد بن زايد، حسب الوكالة، "بجهود الرئيس رجب طيب أردوغان ومبادراته الخيِّرة التي أسهمت في توقيع الاتفاق بين الأطراف المعنية يوم أمس الجمعة لنقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية وتوفير ممرات آمنة".

وأكد بن زايد "حرص دولة الإمارات على دعم الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز ركائز الأمن والسلام والاستقرار والتي تتطلع إليها شعوب العالم أجمع".

وأشارت الوكالة، إلى أن بن زايد بحث مع أردوغان خلال الاتصال "العلاقات الثنائية والآفاق الجديدة الواعدة للتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.. إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين".

والجمعة، جرت في إسطنبول مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية"، بحضور الرئيس أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحضر مراسم التوقيع عن الجانب التركي وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الوفد التركي في الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عثمان أشكين باك، وعدد من ممثلي البلدان الأخرى المعنية.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.