سياسة
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ألمانيا.. أكبر اقتصاد في أوروبا على أعتاب الركود بعد تراجع ثقة قطاع الأعمال
تراجعت ثقة الشركات الألمانية أكثر من المتوقع في يوليو/تموز، إذ دفعت أسعار الطاقة المرتفعة ونقص الغاز الوشيك أكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الركود.
ألمانيا.. أكبر اقتصاد في أوروبا على أعتاب الركود بعد تراجع ثقة قطاع الأعمال
معهد إيفو: ألمانيا على أعتاب الركود بعد تراجع ثقة قطاع الأعمال لـ88.6 / AA
25 يوليو 2022

أظهر مسح يوم الاثنين أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في يوليو، إذ دفعت أسعار الطاقة المرتفعة ونقص الغاز الوشيك أكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الركود.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لقطاع الأعمال بلغ 88.6، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. كما شهدت قراءة يونيو/حزيران تراجعاً غير متوقع بعد تعديلها بالخفض إلى 92.2.

وتوقّع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تبلغ قراءة يوليو 90.2.

وتتوقع الشركات أن يسوء مناخ الأعمال بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

كما تراجعت الأسهم الأوروبية، فنزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش وسط خسائر واسعة النطاق يقودها منتجو النفط مع انخفاض أسعار الخام.

وبعد أن أظهر مسح الأسبوع الماضي تراجع مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو بشكل غير متوقع في يوليو، أظهر مسح منفصل أن عدداً من الشركات الصناعية في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، يخفض الإنتاج في رد فعل لارتفاع أسعار الطاقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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