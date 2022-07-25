سياسة
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الكرملين: الضربات الروسية على ميناء أوديسا لا تؤثر على صادرات الحبوب
قال المتحدث باسم الكرملين إن الهجوم الروسي على ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا لن يؤثر على تصدير الحبوب، وقال إن "هذه الضربات مرتبطة تحديداً بالبنية التحتية العسكرية".
الكرملين: الضربات الروسية على ميناء أوديسا لا تؤثر على صادرات الحبوب
بيسكوف: هذه الضربات مرتبطة تحديداً بالبنية التحتية العسكرية / Reuters
25 يوليو 2022

قال الكرملين اليوم الاثنين إن هجوماً صاروخياً روسياً على ميناء أوديسا في جنوب أوكرانيا لن يؤثر على تصدير الحبوب.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن روسيا استهدفت البنية التحتية العسكرية في هجوم صاروخي يوم السبت، وذلك بعد ساعات فقط من توقيع كييف وموسكو اتفاقاً تاريخياً لاستئناف صادرات الحبوب المهمة من أوكرانيا.

وقال بيسكوف: "هذه الضربات مرتبطة تحديداً بالبنية التحتية العسكرية".

وتابع "إنها ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالبنية التحتية المستخدمة لتصدير الحبوب. يجب ألا يؤثر ذلك، ولن يؤثر، على بدء الشحنات".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت الأحد، استهداف قارب عسكري في ميناء أوديسا.

وقالت متحدثة الوزارة ماريا زاخاروفا، إن القوات الروسية "ضربت بصواريخ عالية الدقة قارباً عسكرياً أوكرانياً في ميناء أوديسا"، مضيفة أن "ضربة دقيقة" من صواريخ كاليبر دمّرت جزءاً من البنية التحتية العسكرية لميناء أوديسا.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش السبت "بشكل قاطع" الضربات التي استهدفت الميناء، حسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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