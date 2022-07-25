منحت المفوضية الأوروبية الاثنين، الإذن بتسويق لقاح الجدري التقليدي “إيمفانيكس” (Imvanex) الذي تصنّعه شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية البافارية الشمالية “Bavarian Nordic”، لاستخدامه ضد مرض جدري القرود.

وقال ستيفان دي كيرسميكر المتحدث باسم شؤون الصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية، إن المفوضية وافقت على تمديد رخصة تسويق لقاح "إيمفانيكس".

وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية الأسبوع الماضي، بالتصديق على استخدام اللقاح بعد أن خلص تقييمها العلمي إلى أن لقاح "إيمفانيكس"، الذي هو في الأصل مطوَّر ضدّ مرض الجدري، فعال أيضاً لحماية البالغين من فيروس جدري القرود.

والسبت أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشّي جدري القرود بات يشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.

وأصاب الفيروس أكثر من 16 ألف شخص في 75 دولة منذ مايو/أيار الماضي، حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وتظهر أعراض المرض على هيئة حُمَّى وتضخُّم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات والتهاب حلق، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه وباطن القدمين والأعضاء التناسلية وغيرها من أجزاء الجسم.

واكتُشف جدري القرود أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.