سياسة
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"لم يُحدد عددهم".. ضحايا في إطلاق نار بكولومبيا البريطانية في كندا
أعلنت الشرطة الكندية في لانجلي قرب فانكوفر، أن "عدة عمليات إطلاق نار" أسفرت عن عدد من الضحايا في غرب كندا، وأنها ألقت القبض على مشتبه به.
"لم يُحدد عددهم".. ضحايا في إطلاق نار بكولومبيا البريطانية في كندا
الشرطة أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ لوقوع عدة حوادث إطلاق نار في مدينة لانجلي / Reuters
25 يوليو 2022

ذكرت الشرطة الكندية أن إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في إقليم كولومبيا البريطانية في كندا نجم عنه سقوط عدة ضحايا وأنها احتجزت أحد الأشخاص.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ لوقوع عدة حوادث إطلاق نار في مدينة لانجلي وطالبت السكان بالبقاء في حالة تأهُّب والابتعاد عن منطقة الحادثة.

وقال متحدث باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية إن هناك "عدة ضحايا"، لكنه لم يحدّد عددهم.

ولدى سؤاله عن عدد القتلى والمصابين، قال المتحدث إنه لا تفاصيل أخرى متاحة.

وقالت متحدثة أخرى باسم الشرطة: "وقع عدد من الضحايا وعدة عمليات إطلاق نار"، لكنها لم تحدّد ما إذا كان الضحايا لقوا حتفهم.

وأضافت ريبيكا بارسلو أن "رجلاً رهن الاعتقال"، مشيرة إلى أن الشرطة تحقّق في إمكانية تورُّط مشتبهين آخرين.

وحسب وسائل الإعلام الكندية، يرجَّح أن يكون المشتبه به أطلق النار على مشرَّدين في المدينة بطريقة متعمَّدة.

وقالت شرطة لانجلي في بيان إنها تحركت بعد تلقّي "عدة بلاغات عن إطلاق النار على عدد من الضحايا في مواقع مختلفة بأنحاء مدينة لانجلي، فضلاً عن حادثة ببلدة لانجلي‭‭"‬‬، وطالبت الناس بالابتعاد عن عدد من المناطق، منها موقف للسيارات عند أحد نوادي القمار ومحطة للحافلات.

وذكرت الشرطة في تنبيه أرسلته على هواتف السكان في كولومبيا البريطانية أن إطلاق النار تَضمَّن "ضحايا عابرين". وأضاف التحذير أن المشتبه به رجل أبيض يرتدي زياً رسمياً وقميصاً مموَّهاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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