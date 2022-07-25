أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، أن أنقرة تتوقع أن تضطلع كييف وموسكو بمسؤولياتهما بموجب اتفاق وقّعَته الدولتان بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة TRT الإخبارية: "نتوقع منهم أن يتحملوا مسؤولية الاتفاقات التي وقّعوها وأن يتصرفوا وفقاً للمسؤوليات التي تَعهَّدوا بها"، مضيفاً أن "الجانب التشغيلي" للآلية سيُنسَّق من مركز في إسطنبول مع ممثلين من جميع الأطراف.

وأضاف أردوغان أن "المفاوضات بدأت قبل وقت طويل للوصول إلى اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية إلى العالم".

ولفت إلى أن "توقيع اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية في إسطنبول يُعَدّ نجاحاً كبيراً"، مؤكداً أن تركيا "تنتظر التطبيق العملي لبنود الاتفاقية من جميع الأطراف".

وتابع: "مساعينا للمصالحة بين ⁧‫روسيا‬⁩ و ⁧‫أوكرانيا‬⁩ بدأت قبل الحرب، ولا نزال نواصل جهودنا في هذا الإطار".

وأردف: "روسيا وأوكرانيا دولتان حليفتان لتركيا، ونقف على مسافة واحدة منهما".

وحول مساعي انضمام دول جديدة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قال أردوغان: "لن نسمح بأن تدعم دول تسعى للانضمام إلى الناتو، التنظيمات الإرهابية".

وواصل: "على الدول التي تريد الانضمام إلى الناتو أن تحترم الشروط التركية بخصوص مكافحة التنظيمات الإرهابية".

وشدّد على أن "على الجميع أن يعلم أن تركيا لن تتنازل ولو قليلاً عن الشروط التي وضعتها للانضمام إلى ⁧‫الناتو".

كما أكد أردوغان أن "على إيران وروسيا اتخاذ موقف واضح من التنظيمات الإرهابية ومكافحتها"، لافتاً إلى أن سوريا أصبحت بؤرة لتلك التنظيمات.

وأوضح الرئيس أردوغان أن "الوضع شرق الفرات لا يزال غير آمن، وواشنطن لم تُظهِر حسن نيتها لحلّ الأزمة".

وأوضح أن "واشنطن‬⁩ لا تزال تدرّب (في ⁧‫سوريا‬⁩) عناصر تنظيمات إرهابية تنفّذ هجمات ضد القوات التركية".

في السياق نفسه أعلن أردوغان أن تركيا تخطّط لبناء 250 ألف منزل إضافي لإيواء اللاجئين السوريين على حدودها.

من جهة أخرى قال أردوغان: "أوضحنا للعراق أن هجمات دهوك مشابهة لتلك التي تنفّذها التنظيمات الإرهابية مثل PKK".

وعن لقائه الأخير مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أردوغان: "ركّزت في لقائي مع ماكرون بقمة مدريد على أنشطة التنظيمات الإرهابية".

كما أشار إلى أن "الولايات المتحدة أنشأت 4 قواعد عسكرية جديدة في الجزر الموجودة بين تركيا واليونان".

وأعرب أردوغان عن اعتقاده أن اليونان استفادت من الدروس السابقة وفهمت أن الإجراءات التي اتخذتها مخالفة لاتفاقية لوزان.

ونوه بأن لقاءه مع بايدن كان إيجابياً جدّاً لتعزيز العلاقات التركية-الأمريكية، موضحاً أن النقاشات مع واشنطن بشأن إتمام صفقة مقاتلات F-16 مستمرَّة.

وحول خطوات التقارب مع السعودية والإمارات لفت أردوغان إلى أن مساعي تطوير العلاقات مع البلدين مستمرة، والأمر ذاته مع مصر.

وفي 22 يوليو/تموز 2022 جرت في إسطنبول، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والموادّ الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.​​​​​​​

ويعاني كثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تَمكُّن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي بين موسكو وكييف.