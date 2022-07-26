هدم الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء منزلين لأسيرين فلسطينيَين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وهدمت وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي منزلَي يوسف عاصي ويحيى مرعي، في قرية قراوة بني حسان، بمحافظة سلفيت، حسبما أفاد مراسل وكالة الأناضول.

وأوضح الشهود، أنه جرى هدم منزل "عاصي" المكون من طابقين بواسطة جرافة عسكرية، فيما دُمر منزل "ريان" المكون من ثلاثة طوابق بالمتفجرات.

وتتهم السلطات الإسرائيلية "عاصي"، و"مرعي" بتنفيذ عملية إطلاق نار 29 إبريل/نيسان الماضي، أسفرت عن مقتل حارس أمن في مستوطنة "أرئيل".

وقبل تنفيذ عملية الهدم اندلعت مواجهات بين القوات الإسرائيلية والسكان، أسفرت عن إصابة 5 مواطنين بالرصاص المطاطي، وعشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وعادة ما تهدم إسرائيل منازل الفلسطينيين، الذين ينفذون هجمات تسفر عن مقتل إسرائيليين، وهو ما تنتقده مؤسسات حقوقية، إذ تعتبر ذلك "عقوبة جماعية".