أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، عن ترحيب بلاده ببدء شحن الحبوب من أوكرانيا خلال الأسبوع الجاري.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الاثنين، مع ألكسندر كوبراكوف، وزير البنية التحتية الأوكراني، حسب بيان وزارة الدفاع التركية.

وأكد أقار على أهمية خروج السفينة الأولى من المواني الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن بلاده أدت وستواصل أداء دورها في حل أزمة الحبوب العالمية، لافتاً إلى استمرار العمل والتنسيق بشكل مكثف مع الجهات المعنية.

وكانت إدارة المواني الأوكرانية أعلنت الأحد اكتمال الاستعدادات لاستئناف عمل مواني أوديسا وتشورنومورسك ويوجني، وبدء السفن بالتقدم بالطلبات لضمها إلى قوافل سفن الحبوب من أجل تصديرها.

وفي 22 يوليو/تموز 2022، جرت في إسطنبول، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.​​​​​​​

ويعاني كثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي بين موسكو وكييف.