سياسة
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بسبب عنف العصابات.. مئات الأشخاص بين قتيل وجريح ومفقود في هايتي
أعلنت الأمم المتحدة أن أعداد القتلى والجرحى والمفقودين جراء أعمال العنف بين عصابات في ضواحي بورت أو برنس، عاصمة هايتي، تجاوزت 471 شخصاً. وذكر بيان الأمم المتحدة أن 140 منزلاً على الأقل دُمرت أو أُحرقت.
بسبب عنف العصابات.. مئات الأشخاص بين قتيل وجريح ومفقود في هايتي
3 آلاف شخص فروا من منازلهم جراء عنف العصابات بما فيهم مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم / Reuters
26 يوليو 2022

قالت الأمم المتحدة إن حصيلة أعداد القتلى والجرحى والمفقودين جراء أعمال العنف بين عصابات في سيتي سولاي في ضواحي بورت أو برنس، عاصمة هايتي، بين 8 يوليو/تموز و17 منه تخطّت 471 شخصاً.

وأشارت الأمم المتحدة إلى تقارير عن "حوادث خطيرة من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات وكذلك الفتيان الذين تجندهم العصابات".

ولم تعلن الأمم المتحدة حصيلة محددة للقتلى.

وجاء في البيان "فر نحو 3000 شخص من منازلهم، بما في ذلك مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم، في حين دُمر أو أُحرق 140 منزلاً على الأقل".

ونقل البيان عن منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في هايتي، أولريكا ريتشاردسون، قولها إن "الاحتياجات الإنسانية في سيتي سولاي هائلة وتتزايد بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية، بما في ذلك الأمن، والارتفاع الأخير في موجة العنف".

وأكّدت ريتشاردسون التزام الأمم المتحدة مواصلة تقديم المساعدة في سيتي سولاي، لكنّها شدّدت على وجوب "إيجاد نهج أكثر استدامة وشمولية للتنمية المتوسطة وطويلة الأجل".

واتّسع نطاق أعمال العنف التي تمارسها عصابات وسط إفلات كبير من العقاب، إلى ما بعد الأحياء الفقيرة للعاصمة الهايتية، ونفّذت سلسلة عمليات خطف.

وفي يونيو/حزيران سجّلت 155 عملية خطف، مقارنة بـ118 في مايو/أيار، وفق تقرير مركز التحليل والبحث في مجال حقوق الإنسان.

ولم يصدر رئيس الوزراء، أرييل هنري، أي تعليق إلى الآن بشأن أعمال العنف المتفشية في سيتي سولاي منذ أوائل يوليو.

وهايتي غارقة في أزمة سياسية منذ الانتخابات التي أجريت في العام 2016، وفاقمها اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، في مقر إقامته في السابع من يوليو 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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