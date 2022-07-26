قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن الولايات المتحدة أصبحت أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال عالمياً خلال النصف الأول من العام 2022، جراء تبعات الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وذكرت الإدارة (حكومية) في تقرير الاثنين، أن الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال زادت بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 11.2 مليار قدم مكعب يومياً.

وكانت دول أوروبا والمملكة المتحدة، من كبار مستوردي الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، ضمن محاولاتهم الانفكاك عن مصادر الطاقة الروسية.

وكانت قطر وأستراليا تتنافسان على لقب أكبر مُصدّر للغاز المسال عالمياً، إلا أن الحرب الروسية والعقوبات الغربية، أعادت ترتيب كبار مصدري الغاز.

وتحاول الولايات المتحدة الضغط على روسيا عبر تقليص مداخيلها من مصادر الطاقة، وتعويض أي نقص قد تواجهه دول أوروبا من خلال إمدادات الشركات الأمريكية.

إلا أن دول أوروبا ما تزال غير قادرة على الانفكاك عن الغاز الروسي، عبر خطي نورد ستريم 1 وخط الغاز المارّ عبر أوكرانيا، عدا شحنات الغاز التي تُنقل بحراً.