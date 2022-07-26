سياسة
2 دقيقة قراءة
أكثر الرابحين.. أزمة أوكرانيا تجعل الولايات المتحدة أكبر مصدّر للغاز المسال
كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال عالمياً خلال النصف الأول من العام 2022، جراء تبعات الهجوم الروسي على أوكرانيا.
أكثر الرابحين.. أزمة أوكرانيا تجعل الولايات المتحدة أكبر مصدّر للغاز المسال
الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال زادت بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري / AP
26 يوليو 2022

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن الولايات المتحدة أصبحت أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال عالمياً خلال النصف الأول من العام 2022، جراء تبعات الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وذكرت الإدارة (حكومية) في تقرير الاثنين، أن الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال زادت بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 11.2 مليار قدم مكعب يومياً.

وكانت دول أوروبا والمملكة المتحدة، من كبار مستوردي الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، ضمن محاولاتهم الانفكاك عن مصادر الطاقة الروسية.

وكانت قطر وأستراليا تتنافسان على لقب أكبر مُصدّر للغاز المسال عالمياً، إلا أن الحرب الروسية والعقوبات الغربية، أعادت ترتيب كبار مصدري الغاز.

وتحاول الولايات المتحدة الضغط على روسيا عبر تقليص مداخيلها من مصادر الطاقة، وتعويض أي نقص قد تواجهه دول أوروبا من خلال إمدادات الشركات الأمريكية.

إلا أن دول أوروبا ما تزال غير قادرة على الانفكاك عن الغاز الروسي، عبر خطي نورد ستريم 1 وخط الغاز المارّ عبر أوكرانيا، عدا شحنات الغاز التي تُنقل بحراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us