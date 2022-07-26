قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الثلاثاء إن التوربين الذي يعمل بالغاز في خط الأنابيب الروسي نورد ستريم 1 لم يصل بعد من كندا، حيث تجرى له أعمال صيانة، لكن موسكو تأمل أن يكون تركيبه "عاجلاً لا آجلاً".

واتهم الاتحاد الأوروبي روسيا مراراً باللجوء إلى الابتزاز عن طريق الطاقة، في حين يقول الكرملين إن نقص الإمدادات ناتج عن أعمال صيانة وأثر العقوبات الغربية.

وأكد بيسكوف مجدداً أن العقوبات المفروضة على روسيا تعقد عمل خط أنابيب نورد ستريم 1، مما يخفض إمدادات الغاز لأوروبا إلى 20% فقط من طاقة الخط خلال أعمال الصيانة.

وقالت شركة غازبروم المملوكة للكرملين، والتي تحتكر صادرات الغاز الروسية، إن تدفقات الغاز ستنخفض إلى 33 مليون متر مكعب يومياً اعتباراً من غد الأربعاء، أي نصف مستواها الحالي، لأنها تحتاج إلى خفض عمليات توربين الغاز في محطة ضغط إلى النصف بناءً على توجيهات هيئة رقابية بالقطاع.

وتتوقع غازبروم وصول توربين تجرى له أعمال صيانة لدى شركة سيمنز إنيرجي من كندا بعد استكمال الصيانة.

وقال بيسكوف "نعم بالفعل في التوربينات بعض العيوب. التوربين لم يصل بعد، عملية صيانة كبيرة. وهو في الطريق الآن ونأمل أن يصل عاجلاً لا آجلاً".

وأضاف أن توربيناً آخر به بعض العيوب.

وقال: "الوضع معقد للغاية بسبب القيود والعقوبات التي فُرضت على بلادنا"، مضيفاً أن خط أنابيب نورد ستريم 1 كان يمكن أن يعمل بشكل طبيعي الآن لولا العقوبات.

والثلاثاء توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن كيفية خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% وخفض اعتمادها على الإمدادات الروسية.

وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي التي تتولاها الجمهورية التشيكية حالياً: "لم تكن مهمة مستحيلة". وأضافت "توصل الوزراء إلى اتفاق سياسي على خفض الطلب على الغاز قبيل الشتاء المقبل".