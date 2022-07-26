سياسة
3 دقيقة قراءة
الكرملين: نأمل في تركيب توربين خط أنابيب نورد ستريم 1 عاجلاً لا آجلاً
قال المتحدث باسم الكرملين إن بلاده تأمل تركيب التوربين الذي تجرى له أعمال صيانة في كندا "عاجلاً لا آجلاً". والثلاثاء اتفقت دول الاتحاد على خفض اعتمادها على الإمدادات الروسية وخفض استهلاك الغاز بنسبة 15%.
الكرملين: نأمل في تركيب توربين خط أنابيب نورد ستريم 1 عاجلاً لا آجلاً
تتوقع غازبروم وصول التوربين الذي تجرى له أعمال صيانة من كندا بعد استكمال الصيانة / Reuters
26 يوليو 2022

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الثلاثاء إن التوربين الذي يعمل بالغاز في خط الأنابيب الروسي نورد ستريم 1 لم يصل بعد من كندا، حيث تجرى له أعمال صيانة، لكن موسكو تأمل أن يكون تركيبه "عاجلاً لا آجلاً".

واتهم الاتحاد الأوروبي روسيا مراراً باللجوء إلى الابتزاز عن طريق الطاقة، في حين يقول الكرملين إن نقص الإمدادات ناتج عن أعمال صيانة وأثر العقوبات الغربية.

وأكد بيسكوف مجدداً أن العقوبات المفروضة على روسيا تعقد عمل خط أنابيب نورد ستريم 1، مما يخفض إمدادات الغاز لأوروبا إلى 20% فقط من طاقة الخط خلال أعمال الصيانة.

وقالت شركة غازبروم المملوكة للكرملين، والتي تحتكر صادرات الغاز الروسية، إن تدفقات الغاز ستنخفض إلى 33 مليون متر مكعب يومياً اعتباراً من غد الأربعاء، أي نصف مستواها الحالي، لأنها تحتاج إلى خفض عمليات توربين الغاز في محطة ضغط إلى النصف بناءً على توجيهات هيئة رقابية بالقطاع.

وتتوقع غازبروم وصول توربين تجرى له أعمال صيانة لدى شركة سيمنز إنيرجي من كندا بعد استكمال الصيانة.

وقال بيسكوف "نعم بالفعل في التوربينات بعض العيوب. التوربين لم يصل بعد، عملية صيانة كبيرة. وهو في الطريق الآن ونأمل أن يصل عاجلاً لا آجلاً".

وأضاف أن توربيناً آخر به بعض العيوب.

وقال: "الوضع معقد للغاية بسبب القيود والعقوبات التي فُرضت على بلادنا"، مضيفاً أن خط أنابيب نورد ستريم 1 كان يمكن أن يعمل بشكل طبيعي الآن لولا العقوبات.

والثلاثاء توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن كيفية خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% وخفض اعتمادها على الإمدادات الروسية.

وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي التي تتولاها الجمهورية التشيكية حالياً: "لم تكن مهمة مستحيلة". وأضافت "توصل الوزراء إلى اتفاق سياسي على خفض الطلب على الغاز قبيل الشتاء المقبل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us