أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، إرسال وفد عسكري إلى مركز التنسيق المشترك بمدينة إسطنبول التركية، المعني بمتابعة عمليات شحن الحبوب من المواني الأوكرانية.

وأكّد بيان للوزارة بدء مركز التنسيق المشترك بإسطنبول أعماله في تنفيذ اتفاقية "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" الموقّعة بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وذكر البيان أنّ الوفد العسكري الروسي برئاسة العميد البحري إدوارد لوييك، سيصل إلى إسطنبول في وقت لاحق من الثلاثاء.

وأوضح أنّ العمل في المركز سيكون على شكل "صيغة رباعية"، وأنّ مهمة الوفد الروسي الأساسية إزالة جميع العقبات بأسرع وقت من أجل تنفيذ المبادرة.

ولفت البيان إلى أن أعمال الوفد العسكري ستكون تحت إشراف خاصّ من وزارة الدفاع الروسية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن افتتاح مركز التنسيق المشترك الخاص بمتابعة تطبيق اتفاقية الحبوب الأوكرانية سيكون غداً الأربعاء في جامعة الدفاع الوطني بإسطنبول.

يأتي ذلك بعد أيام من توصّل روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاقية تاريخية تسمح بتحييد تصدير الحبوب من الصراع والسماح بمرور السفن المحملة بالحبوب إلى وجهتها، مما يعني حل مشكلة تصدير نحو 25 مليون طن من الحبوب كانت عالقة بسبب الصراع الدائر.

من ناحية أخرى، ورد في البيان الذي أصدرته إدارة المواني الأوكرانية، أنه في ما يتعلق بالتوقيع على مبادرة تصدير الحبوب والمنتجات الغذائية ذات الصلة عن طريق البحر في 22 يوليو/تموز 2022، فقد أُعدت العُدَّة لفتح مواني أوديسا وتشورنومورسك ويوجني مجدَّداً

وأشار البيان إلى وجوب تقديم طلب لإدراج السفن ضمن القوافل المارَّة، وذكر أن دخول وخروج هذه السفن إلى المواني المحدَّدة سيكون تحت قيادة السفن الأوكرانية.