سياسة
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إسرائيل تقول إن طائراتها العسكرية تعرضت لنيران روسية فوق سوريا
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في مؤتمر تنظّمه القناة 13 الإسرائيلية، بأن بطارية روسية من طراز S-300 أطلقت في مايو/أيار الماضي، صواريخ على طائرات إسرائيلية في سوريا، للمرة الأولى.
إسرائيل تقول إن طائراتها العسكرية تعرضت لنيران روسية فوق سوريا
غانتس يقول إن بطاريات روسية أطلقت النار على طائرات إسرائيلية بسوريا في مايو/أيار الماضي / AFP
26 يوليو 2022

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الثلاثاء، إن بطاريات روسية، أطلقت النار على طائرات إسرائيلية، خلال قصف في سوريا في مايو/أيار الماضي.

وأشار غانتس في مؤتمر تنظّمه القناة 13 الإسرائيلية (خاصة)، إلى أن بطارية روسية من طراز S-300 أطلقت قبل شهرين صواريخ للمرة الأولى على طائرات إسرائيلية في سوريا.

وأضاف غانتس أن "هذا حدث لمرة واحدة".

ولم تُلحق الصواريخ الروسية أضراراً بالطائرات الإسرائيلية، إذ قال الوزير الإسرائيلي: "عندما أُطلقت الصواريخ، كانت الطائرات الإسرائيلية تبتعد بالفعل".

ولم يقدم غانتس مزيداً من التفاصيل.

يُذكر أن إسرائيل نفّذت خلال السنوات الماضية، المئات من الغارات على أهداف في سوريا، قالت إنها إيرانية.

ويوجد اتفاق بين إسرائيل وروسيا على التنسيق، لعدم وقوع احتكاكات بين الجيشين في سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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