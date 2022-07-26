سياسة
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تركيا تكشف عن موعد انطلاق سفينة "عبد الحميد خان" للتنقيب في البحر المتوسط
صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن سفينة التنقيب "عبد الحميد خان" ستنطلق يوم 9 أغسطس/آب المقبل لإنجاز أعمال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
تركيا تكشف عن موعد انطلاق سفينة "عبد الحميد خان" للتنقيب في البحر المتوسط
تركيا تكشف عن موعد انطلاق سفينة "عبد الحميد خان" للتنقيب في البحر المتوسط / AA
26 يوليو 2022

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن سفينة التنقيب "عبد الحميد خان" ستنطلق يوم 9 أغسطس/آب المقبل لإنجاز أعمال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وأشار الوزير التركي في لقاء تلفزيوني مساء الثلاثاء، إلى وجود أزمة في سوق الطاقة العالمية وأنه من الضروري زيادة ضخ الغاز في المستودعات خلال فصل الصيف.

وأضاف أن منشأة التخزين في منطقة "طوزغولو" (وسط) ممتلئة تماماً بسعة 1.2 مليار متر مكعب، كما أن منشأة التخزين في سيليفري (غرب) ممتلئة بنسبة 82 بالمئة.

وذكر أنه مع اكتمال التخزين في سيليفري بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، تكون الخزانات ممتلئة بـ6 مليارات متر مكعب من الغاز.

وحول موعد بدء سفينة التنقيب "عبد الحميد خان" أعمالها، قال دونماز: "سفينة عبد الحميد خان ستنطلق من مرسين لإنجاز أعمال تنقيب (في المتوسط) يوم 9 أغسطس".

يذكر أن سفينة التنقيب الرابعة "عبد الحميد خان" التي ستشارك في أنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات (النفط والغاز الطبيعي)، ستكون بمثابة أقوى سفينة تنقيب تركية بمعداتها التقنية وخصائصها الفيزيائية.

ويبلغ طول السفينة 238 متراً وعرضها 42 متراً ومزودة بنظام أمان مزدوج، وستعمل على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات.

كما ستلعب السفينة التي تتمتع بنظام تحديد مواقع الثروات الباطنية، دوراً مهماً في إجراء أبحاث فعالة في المياه الإقليمية التركية.​​​​​​​

وسيكون على متن السفينة القادرة على الحفر حتى عمق 12 ألفاً و200 متر، طاقم مكون من 200 شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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