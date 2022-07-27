سياسة
2 دقيقة قراءة
ماكرون يعد بفتح أرشيف حقبة فرنسا الاستعمارية في الكاميرون
وعد الرئيس الفرنسي بفتح أرشيف الحكم الاستعماري لبلاده في الكاميرون "بالكامل". وكانت السلطات الاستعمارية الفرنسية قمعت بوحشية القوميين الكاميرونيين وقتلت عشرات الآلاف من أنصار حزب "اتحاد شعوب الكاميرون"، قبل استقلال البلاد عام 1960.
ماكرون يعد بفتح أرشيف حقبة فرنسا الاستعمارية في الكاميرون
ماكرون يقول إن أرشيف الحكم الاستعماري لبلاده في الكاميرون سيفتح بالكامل / Reuters
27 يوليو 2022

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن أرشيف الحكم الاستعماري لبلاده في الكاميرون سيُفتح "بالكامل"، طالباً من المؤرخين تسليط الضوء على "اللحظات المؤلمة" في تلك الحقبة.

وقال ماكرون من العاصمة الكاميرونية ياوندي إنه يريد أن يعمل مؤرخون من البلدين معاً على التحقيق في أحداث الماضي وتحديد "المسؤوليات".

وقمعت السلطات الاستعمارية الفرنسية بوحشية القوميين الكاميرونيين المسلحين قبل استقلال البلاد عام 1960.

كما قتل الجيش الفرنسي عشرات الآلاف من أنصار حزب "اتحاد شعوب الكاميرون"، ومنهم الزعيم الاستقلالي روبن أوم نيوبي.

وشارك الجيش الكاميروني في ظل حكم أحمدو أهيدجو، أول زعيم للبلاد بعد الاستقلال، في عمليات القتل التي طالت مقاتلي "اتحاد شعوب الكاميرون".

واعترف الرئيس السابق فرانسوا هولاند عام 2015، بأن الماضي الاستعماري الفرنسي في الكاميرون جلب لحظات "مأساوية"، مشيراً الى أنه منفتح على إماطة اللثام عن الأرشيف.

ودعت مجموعة من الأحزاب السياسية الكاميرونية الاثنين ماكرون إلى الاعتراف بـ"الجرائم" التي ارتكبتها فرنسا خلال حقبة الاستعمار.

وقال دبلوماسي فرنسي إن إتاحة الوصول إلى المحفوظات العسكرية والدبلوماسية سيسمح للمؤرخين بإكمال عملهم في الكاميرون، وبعد ذلك يمكن اتخاذ إجراءات سياسية.

وجاءت تعليقات ماكرون في المحطة الأولى من جولة أفريقية تشمل أيضاً بنين وغينيا بيساو، إذ يأمل في إعادة ضبط علاقات بلاده مع دول القارة التي كانت العديد منها مستعمرات فرنسية سابقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us